Predsednik SAD Donald Tramp predložio je kineskom predsedniku Si Đinpingu da se dogovore o zajedničkoj akciji sa Vladimirom Putinom protiv Međunarodnog krivičnog suda (MKS) u Hagu, javlja Fajnenšel tajms , pozivajući se na izvore.

- Tokom sastanka, Tramp je predložio da Sjedinjene Države , Kina i Rusija udruže snage u borbi protiv MKS-a , navodeći da se njihovi interesi poklapaju“, navodi se u članku.

Izvori lista nisu precizirali kako je kineski lider odgovorio.

U martu 2023. godine, Pretpretresno veće MKS-a, čiju nadležnost Rusija ne priznaje, izdalo je nalog za hapšenje Putina i dečjeg ombudsmana Marije LJvove-Belove . MKS optužuje rusku stranu, između ostalog, za navodnu „deportaciju“ dece koju su ruske vlasti spasile od ukrajinskog granatiranja i transportovale iz ratne zone u bezbedna područja.

Kao što je Peskov ranije izjavio, zahtev MKS-a za „hapšenje“ ruskog predsednika je neprihvatljiv; Moskva ne priznaje njegovu jurisdikciju, a sve odluke koje donese su ništavne sa pravne tačke gledišta.

