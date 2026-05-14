Novo istraživanje otkriva najjeftinije gradove za vikend! Severna Makedonija i Srbija su u vrhu liste, dok je jedna zemlja čak četiri puta skuplja od ostalih.



Dok cene avionskih karata i turističkih aranžmana širom sveta vrtoglavo rastu, najnovije istraživanje platforme "Solo Female Travelers" donosi dobre vesti za putnike sa Balkana. Severna Makedonija proglašena je za najpovoljniju evropsku destinaciju za vikend-odmor, dok se Srbija takođe visoko kotira na listi najjeftinijih država.

Analizom podataka sa sajta Numbeo za 49 evropskih destinacija, stručnjaci su izračunali prosečne dnevne troškove kroz ključne kategorije: smeštaj u centru, restorani, kafa, voda, prevoz i zabava. Rezultati su pokazali drastične razlike u cenama između balkanskih zemalja i bogatih evropskih mikrodržava.

Balkanski trio na vrhu: Vikend za 50 evra

Prema podacima istraživanja, Severna Makedonija je apsolutni pobednik po povoljnosti. Vikend u ovoj zemlji solo putnika košta svega 52,38 evra.

Skoplje nudi obroke u restoranima za oko 6,50 evra, kapućino za 1,90 evra, dok je flaširana voda oko jedan evro.

Pored niskih cena, Severna Makedonija se prema Globalnom indeksu mira svrstava među najbezbednije zemlje sveta.

Odmah iza nje nalaze se Bosna i Hercegovina, gde vikend košta oko 54,66 evra, i Moldavija sa troškom od 54,93 evra.

Gde je Srbija?

Srbija je zauzela četvrto mesto na listi najpovoljnijih destinacija. Prosečan vikend za jednu osobu u našoj zemlji iznosi oko 61,65 evra, što je i dalje znatno ispod evropskog proseka i višestruko jeftinije od zapadnoevropskih centara.

Na drugom kraju skale nalazi se Lihtenštajn, koji je proglašen za najskuplju destinaciju za vikend-putovanja.

Prosečan trošak za vikend u ovoj zemlji iznosi neverovatnih 222,66 evra.

Obrok u Lihtenštajnu košta oko 27 evra, što je duplo više od evropskog proseka.

Ova mala država je za manje od jednog evra prestigla susednu Švajcarsku (221,70 evra).

- Zanimljivo je da glavni razlog visokih cena u Lihtenštajnu nije smeštaj, već svakodnevna potrošnja - od običnog obroka do kafe - ističe Mar Pages, suosnivačica platforme koja je sprovela istraživanje.