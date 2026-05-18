Iran razmatra model upravljanja Ormuskim moreuzom kroz prodaju osiguranja, što ukazuje da nastoji da postigne ravnotežu između posleratne kontrole u ​​skladu sa međunarodnim pravom i ekonomskih koristi, prema izveštaju novinske agencije Fars.

Iransko ministarstvo ekonomije izrađuje plan koji bi „omogućio upravljanje Ormuskim moreuzom kroz osiguranje“, izvestio je Fars.

Model bi bio prihvatljiv drugim zemljama u mirnodopsko vreme i omogućio bi Iranu da kontroliše moreuz, objavila je iranska novinska agencija, pozivajući se na dokument koji je videla.

Prema planu, Iran bi obezbedio „informacionu dominaciju“ i bio bi u stanju da razlikuje brodove iz zemalja širom sveta koji tranzitiraju kroz Ormuz, saopštio je Fars.

Zbog američkih i izrealskih napada, Teheran je preuzeo kontrolu nad moreuzom, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi „prijateljskih“ zemalja koordiniraju tranzit sa iranskom mornaricom.

Bezbednost moreuza je odgovornost iranskih oružanih snaga, kaže Teheran, dodajući da će, shodno tome, upravljanje moreuzom trajno ostati u iranskim rukama, s obzirom na gubitke koje je Iranu naneo prolazak neprijateljskih brodova, piše Fars.

U međuvremenu, Teheran je osmislio dva modela za upravljanje Orumuskim moreuzom nakon završetka rata.

Model naplate tranzitnih taksi i prodaje usluga brodovima u mirnodopsko vreme, kao što je pilotiranje, bio bi moguć, gledano iz perspektive međunarodnog prava, ali bi Iranu doneo „političke troškove“, piše Fars.

Prema ovom modelu, upravljanje moreuzom bi se ograničilo na prodaju usluga koje bi, u najboljem slučaju, Iranu donele do dve milijarde dolara prihoda.

Model prodaje osiguranja koji je osmislilo ministarstvo ekonomije predviđa prodaju širokog spektra polisa osiguranja za pomorska vozila i sertifikata o finansijskoj odgovornosti, izvestio je Fars.

U početnoj fazi, plan predviđa prodaju polisa osiguranja od inspekcija, zadržavanja i zaplene, sa izuzetkom osiguranja od štete od oružanih napada, napomenula je novinska agencija.

Takav model bi, pod pretpostavkom niskog rizika, mogao da donese Iranu preko deset milijardi dolara prihoda, istakao je Fars.

