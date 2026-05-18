Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

Ko ne dostavi jedan papir, ostaje bez penzije: Evo kada ističe rok i gde se sve može završiti za par minuta

Rok do 31. maja!

 
Autor:  Milica Krstić
18.05.2026.20:51
0
Ko ne dostavi jedan papir, ostaje bez penzije: Evo kada ističe rok i gde se sve može završiti za par minuta
Foto: John Wreford/Shutterstock
Komšija iz pakla mu zatrpao garažu gomilom đubreta: Usledila je osveta koju će zauvek pamtiti
pexels
 Komšija iz pakla mu zatrpao garažu gomilom đubreta: Usledila je osveta koju će zauvek pamtiti
Prethodna vest
Stotine ljudi ostaje bez posla: Talas otkaza u velikoj auto-kompaniji
Foto: Freepik
 Stotine ljudi ostaje bez posla: Talas otkaza u velikoj auto-kompaniji
Sledeća vest

Panzioneri koji primaju penziju iz Hrvatske moraju i ove godine Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje da dostave potvrdu da su živi

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je na svom sajtu obaveštenje koje se odnosi na korisnike hrvatske penzije koji imaju prebivalište u Srbiji.

Kako navode, došlo je do delimične razmene podataka između dve države kako bi se sprečile moguće prevare, pa korisnici čiji podaci nisu razmenjeni treba da se jave kako bi potvrdili da su živi.

Deo penzionera iz Srbije koji primaju penziju iz Hrvatske treba HZMO-u da pošalje potvrdu o životu.

Na Kosovu su neki obrasce već dobili na kućnu adresu. Hrvatska trenutno isplaćuje penzije za ukupno 181.789 korisnika u inostranstvu, a Srbija je po broju isplata na drugom mestu. Iz Hrvatske u Srbiju svakog meseca stiže penzija za 62.224 penzionera.

"Korisnici za koje su podaci uspešno razmenjeni na navedeni način ne moraju tokom 2026. godine da dostavljaju popunjen, potpisan i overen obrazac potvrde o životu“, saopštili su iz Zavoda za penzijsko osiguranje.

Rok do 31. maja

Podsećaju i korisnike penzije za koje podaci nisu razmenjeni elektronskim putem, kao i korisnike hrvatske penzije sa prebivalištem na Kosovu, da su obrasci potvrde o životu za 2026. godinu poslati poštom na kućne adrese 13. aprila 2026.

Radi nastavka isplate penzije iz hrvatskog osiguranja, korisnici treba da potvrdu o životu popune, potpišu i overe kod nadležnog organa, te da je dostave Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. maja 2026.

Obrasci potvrde o životu mogu se preuzeti klikom na link - OVDE, a zatim izborom tačke 4.2. Potvrde o životu radi isplate u inostranstvo. Dok Hrvatska najveći broj penzija šalje u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, hrvatski penzioneri najviše penzija primaju iz Nemačke.

Alo.rs/Dnevno.hr

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 51
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
penzija uslovi

Povezane vesti

Ako ste završili fakultet, u penziju sa 75 godina tek! Ovaj predlog je izazvao buru
AI ilustracija | Ilustracija
nemci se bune

Ako ste završili fakultet, u penziju sa 75 godina tek! Ovaj predlog je izazvao buru

17:30 | 0
Stiže novo povećanje za penzionere! Oni prvi dobijaju "bonus"
Shutterstock/Aliaksandra Post
fenomenalno

Stiže novo povećanje za penzionere! Oni prvi dobijaju "bonus"

12:26 | 0
Pezioneri, upravo se oglasio Fond PIO: Najnovije obaveštenje, tiče se isplate penzija
Shutterstock
O isplati penzija

Pezioneri, upravo se oglasio Fond PIO: Najnovije obaveštenje, tiče se isplate penzija

20:04 | 0
"Da li mi se isplati da radim još koju godinu?" Penzioner pitanjem rešio dilemu mnogih
Fot: kirill_makarov / Shutterstock.com
pio odgovara

"Da li mi se isplati da radim još koju godinu?" Penzioner pitanjem rešio dilemu mnogih

17:01 | 0
Da li udovice i udovci gube porodičnu penziju ako uđu u novi brak? PIO fond razjasnio pravila
Foto: Shutterstock
Penzije i prava građana

Da li udovice i udovci gube porodičnu penziju ako uđu u novi brak? PIO fond razjasnio pravila

08:47 | 0
Komentari (0)

Društvo

Vozači zaglavljeni i do 3 sata na granici: Kolone teretnjaka na izlazu iz Srbije
Foto: Alo | Foto: RINA

Vozači zaglavljeni i do 3 sata na granici: Kolone teretnjaka na izlazu iz Srbije

20:41 | 0
U Evropu stiže vremenski rolerkoster! Dolazi nagla promena, evo kada se očekuje ovaj ekstremni temperaturni obrt
Foto: Shutterstock

U Evropu stiže vremenski rolerkoster! Dolazi nagla promena, evo kada se očekuje ovaj ekstremni temperaturni obrt

20:03 | 0
RGZ predstavio "Pametne parcele", menja se građevinarstvo
Foto: Shutterstock

RGZ predstavio "Pametne parcele", menja se građevinarstvo

18:52 | 0
"Nije dobio nikakvu novu terapiju, skoro nikako ne govori" Mladića muče u Hagu, sin otkrio šta se dešava
EPA

"Nije dobio nikakvu novu terapiju, skoro nikako ne govori" Mladića muče u Hagu, sin otkrio šta se dešava

17:50 | 0
Sprečena katastrofa kod Čačka: Aktiviran hitan razglas zbog vozača u pogrešnom smeru
FOTO: Shutterstock

Sprečena katastrofa kod Čačka: Aktiviran hitan razglas zbog vozača u pogrešnom smeru

17:41 | 0
Kompanija NIS na Poljoprivrednom sajmu predstavlja pogodnosti NIS Agro kartice
promo | NIS

Kompanija NIS na Poljoprivrednom sajmu predstavlja pogodnosti NIS Agro kartice

15:46 | 0
"Šta li nas tek čeka na leto?": Prizor šokirao turiste iz Srbije - nepregledne kolone na Evzoniju
Foto: RINA

"Šta li nas tek čeka na leto?": Prizor šokirao turiste iz Srbije - nepregledne kolone na Evzoniju

15:26 | 0
Pakao za srpske vozače kamiona se ipak nastavlja: Hrvatska viza ne važi u EU, prete stroge deportacije
AMS RS

Pakao za srpske vozače kamiona se ipak nastavlja: Hrvatska viza ne važi u EU, prete stroge deportacije

14:01 | 0
Srbija ujedinjena za porodicu Babić: Od kuće od blata do sigurnog doma
Foto: Alo | privatna arhiva

Srbija ujedinjena za porodicu Babić: Od kuće od blata do sigurnog doma

12:30 | 0
„Do mora za 6 do 7 sati“: Srpske porodice masovno biraju ovo mesto u Grčkoj jer je idealno za malu decu

„Do mora za 6 do 7 sati“: Srpske porodice masovno biraju ovo mesto u Grčkoj jer je idealno za malu decu

12:17 | 0

Najnovije

Društvo

Najčitanije

0min

Marko Gačić čeka dete sa ljubavnicom? Šok nakon razvoda, poznato u kom je mesecu trudnoće

0min

UŽIVOPartizan - Crvena zvezda: Istopljena prednost crno-belih, Nvora vraća goste u igru!

9min

"Danas Baja, sutra zabrana srspke trobojke" Spajić zabranio koncert u Crnoj Gori: Opasan presedan!

12min

Na pomolu višemilionski transfer: Slavni klub želi igrača OFK Beograda

13min

Pripremite vodu za piće, počinju radovi u Beogradu: Ovo je satnica i spisak ulica

23min

Ko ne dostavi jedan papir, ostaje bez penzije: Evo kada ističe rok i gde se sve može završiti za par minuta

33min

Vozači zaglavljeni i do 3 sata na granici: Kolone teretnjaka na izlazu iz Srbije

1H

U Evropu stiže vremenski rolerkoster! Dolazi nagla promena, evo kada se očekuje ovaj ekstremni temperaturni obrt

2H

RGZ predstavio "Pametne parcele", menja se građevinarstvo

3H

"Nije dobio nikakvu novu terapiju, skoro nikako ne govori" Mladića muče u Hagu, sin otkrio šta se dešava

8H

Bežanija Albanaca! Masovno napuštaju lažnu državu! Objavljeni podaci

6H

"Kominterna je odlučila..." Vučić: Uvode nas u najgoru diktaturu!

22H

"Bili smo sigurni u odluku" Snajka Teodore Džehverović presekla i otkrila istinu iz braka sa njenim bratom!

11H

Blokaderka otkrila plan: Promenićemo Ustav i odreći se Kosova!

15H

Da li Evropa dobija novu državu? Oglasila se predsednica: Rumunija je spremna

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Putinov odgovor izazvao zabrinutost u NATO: Amerikanci priznali šta je Rusija napravila
Ilustracija

Putinov odgovor izazvao zabrinutost u NATO: Amerikanci priznali šta je Rusija napravila

Ovaj zdravstveni problem ima Sloba Vasić, pevač je završio na klinici Laza Lazarević
ATA Images

Ovaj zdravstveni problem ima Sloba Vasić, pevač je završio na klinici Laza Lazarević

Totalno su razorili grad, prizor je zastrašujuć: Vojska krenula u brutalan napad, padaju smrtonosne bombe, ruševine na sve strane (VIDEO)
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Totalno su razorili grad, prizor je zastrašujuć: Vojska krenula u brutalan napad, padaju smrtonosne bombe, ruševine na sve strane (VIDEO)

Da li se sećate blizanaca iz Velikog brata? Danas su potpuno neprepoznatljivi!
Printscreeen | Printscreen

Da li se sećate blizanaca iz Velikog brata? Danas su potpuno neprepoznatljivi!

Kuba sprema kontraudar Amerima: Kraj zatišja? Aveti Hladnog rata se bude
Alo ilustracija
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,74
USD USD 100,49 100,79 101,09
CAD CAD 73,06 73,28 73,5
AUD AUD 72,05 72,27 72,48
GBP GBP 134,22 134,62 135,03
CHF CHF 127,87 128,25 128,64

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati