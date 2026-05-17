Kako prenosi Financial Times, među državama koje pokušavaju da obezbede tranzit navodno se nalaze najmanje Francuska i Italija.

Prema dostupnim informacijama, Iran je već ranije usaglasio prolazak brodova iz Kine, Japana i Pakistana, a sada se isti model, kako tvrdi „Ribar“, sve češće pominje i kada je reč o evropskim kompanijama.

U centru cele priče nalazi se Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih svetskih pomorskih ruta za transport energenata i robe.

Mehanizam prolaska kroz moreuz, prema navodima iranskih medija, podrazumeva prethodnu najavu, usaglašavanje rute i dobijanje dozvole od iranskih vojnih struktura.

Brodovima nije dozvoljen prolaz bez prethodne koordinacije, dok zemlje koje Iran smatra „prijateljskim“ navodno plaćaju posebne takse za „bezbednosnu zaštitu“ tokom tranzita.

Upravo taj deo izaziva posebnu pažnju u diplomatskim i ekonomskim krugovima. Kako ocenjuje „Ribar“, evropske države vode pregovore pojedinačno, mimo zajedničkih mehanizama EU, jer Brisel trenutno nije spreman da organizuje vojnu pratnju za trgovačke brodove u regionu.

Istovremeno, velikim evropskim kompanijama potrebna je hitna zaštita transportnih ruta i stabilnost osiguranja za pomorski saobraćaj.

Prema tvrdnjama autora kanala, politička dimenzija ovih razgovora prevazilazi samo pitanje trgovine i brodskog saobraćaja. Navodi se da evropske zemlje ranije nisu podržale američku vojnu kampanju protiv Irana niti su pružile direktnu političku ili vojnu podršku administraciji Donalda Trampa u vezi sa tim pitanjem.

Dodatnu pažnju izaziva i tvrdnja da je još 2. aprila jedno zapadno trgovačko plovilo, navodno povezano sa francuskom kompanijom, već prošlo kroz Ormuski moreuz po modelu koji podrazumeva koordinaciju sa iranskom stranom. Autor kanala smatra da to pokazuje postojanje praktičnog mehanizma saradnje koji je već aktivan na terenu.