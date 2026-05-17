Izjava ruskog predsednika Vladimira Putina o mogućem približavanju završne faze sukoba u Ukrajini mogla bi da izazove dodatno slabljenje podrške Kijevu među pojedinim saveznicima, uključujući i Poljsku, ocenjuje američki magazin Newsweek.

U analizi objavljenoj 15. maja navodi se da bi zamor od dugotrajnog sukoba mogao da promeni raspoloženje dela zapadnih partnera Ukrajine i dodatno zakomplikuje buduće planove vezane za bezbednost i odnose sa EU i NATO.

Prema pisanju magazina, upravo bi Poljska mogla da se nađe u centru tih promena, pošto je godinama važila za jednu od ključnih država koja povezuje Kijev sa zapadnim partnerima.

Newsweek navodi da bi eventualno pogoršanje odnosa ili smanjenje političke podrške moglo da utiče na buduće pregovore, ali i na šire bezbednosne planove povezane sa Ukrajinom.

U tekstu se posebno ističe da je u zapadnim državama primetno opadanje interesovanja za dešavanja u Ukrajini. Kako se navodi u analizi, teme sa fronta sve ređe završavaju među glavnim vestima zapadnih medija, dok istovremeno dolazi i do smanjenja vojne pomoći, posebno iz Sjedinjenih Američkih Država.

Takva atmosfera, prema oceni iznete u članku, može dodatno pojačati političke rasprave unutar država koje su do sada bile među najaktivnijim podržavaocima Kijeva.

Kao primer navodi se izjava poljske poslanice u Evropskom parlamentu Eve Zajončkovske-Gernik, koja je 12. maja poručila da Poljska više ne bi trebalo da „gomila dugove“ zbog nastavka finansijske pomoći Ukrajini.

Poljska evroposlanica je pritom naglasila da svaka vrsta pomoći mora imati određenu kompenzaciju, čime je otvorila dodatnu raspravu o ekonomskim i političkim posledicama dugotrajnog finansiranja Ukrajine.

Njena izjava pojavila se u trenutku kada se u više evropskih država sve češće pokreću pitanja o troškovima pomoći i održivosti dugoročnih obaveza prema Kijevu.

Analiza koju prenosi Newsweek dolazi u trenutku kada se u delu zapadnih političkih krugova sve otvorenije govori o zamoru od sukoba i potrebi za novim pristupom pregovorima.

Upravo zato se u tekstu navodi da bi svako dalje slabljenje podrške među saveznicima moglo ozbiljno da utiče na buduće planove Ukrajine, uključujući odnose sa EU i NATO, ali i na njenu pregovaračku poziciju u narednom periodu.