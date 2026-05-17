Otac je obrijao glavu svojoj četrnaestogodišnjoj ćerki i pretukao je zbog izostanka iz škole u ​​Juti.

Uhapšen je zbog optužbi za zlostavljanje dece, izveštava NewsNation.

Prema sudskim dokumentima, policija je stigla u kuću nakon prijave. Žena je prijavila da je videla osumnjičenog kako udara njegovu ćerku i brije joj glavu na snimku sa nadzorne kamere.

Podnosilac prijave je priznao da je osumnjičeni takođe pretio njenoj porodici, napisavši da će im "prerezati grkljane".

U izveštaju se navodi da je devojčica imala posekotine i ogrebotine na koži glave. Prema sudskim dokumentima, osumnjičeni je takođe postavio ćerku ispred ogledala i zahtevao da naglas krivi sebe.

Tokom ispitivanja, otac je priznao da je obrijao devojčicu zbog izostanka iz škole i drugih tinejdžerskih problema. Rekao je da je isto uradio svojoj starijoj ćerki i da je to način rešavanja sukoba. Muškarac se trenutno nalazi u zatvoru okruga Solt Lejk.