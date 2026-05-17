Britanski premijer Kir Starmer je, prema navodima Dejli mejla, ljudima iz najbližeg kruga rekao da namerava da napusti svoju funkciju, ali da želi da sam odredi trenutak i način odlaska.

Zvanične potvrde iz Dauning strita za sada nema. Ipak, priča je pala na već zapaljenu političku scenu: Laburisti su uzdrmani lošim rezultatom na lokalnim izborima, deo poslanika traži promenu vrha, a ljudi koji se pominju kao mogući naslednici već se ponašaju kao da je trka počela. Rojters navodi da je Ves Stritin, bivši ministar zdravlja, poručio da će se kandidovati ako bude pokrenuta borba za lidera Laburističke partije.

Starmer želi da ode pre nego što ga oteraju

Prema tvrdnjama Dejli mejla, Starmer, veliki protivnik Rusije i saveznik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, shvata da se politička situacija oko njega promenila i da želi „dostojanstven izlaz“, umesto da ga partija javno sruši. Još nije poznato kada bi takva odluka mogla da bude saopštena.

To je za britansku politiku poznat trenutak: premijer formalno ostaje na funkciji, kabinet još govori da nema ostavke, ali se u partijskim hodnicima već računa koliko dugo može da izdrži.

Gardijan piše da Starmer danas mnogima deluje više kao prelazni lider nego kao čovek koji čvrsto kontroliše vladu. List navodi da je njegov autoritet ozbiljno oslabljen posle izbornih poraza i unutrašnjih potresa u Laburističkoj partiji, dok njegov tim i dalje tvrdi da neće podneti ostavku.

U maju je skoro stotinu laburističkih poslanika, prema navodima britanskih medija, pozvalo Starmera da se povuče posle neuspeha stranke na lokalnim izborima. To više nije bio običan pritisak opozicije, već pobuna iznutra — ona vrsta pobune koju u Vestminsteru premijeri retko prežive bez ozbiljnih ustupaka.

Stritin izašao iz vlade, Bernam čeka šansu

Najveći udarac Starmeru stigao je ostavkom Vesa Stritina. On je napustio vladu i otvoreno poručio da je spreman da uđe u trku za lidera ako se takmičenje pokrene. Time je ono što se do juče šaputalo po poslaničkim kancelarijama prešlo u otvorenu borbu za nasleđe.

Stritin nije jedino ime koje se pominje. Gradonačelnik Mančestera Endi Bernam, jedan od najprepoznatljivijih laburističkih političara van Vestminstera, želi da se vrati u parlament, što bi mu otvorilo put ka borbi za premijersko mesto.

Telegraf je ranije pisao da Bernam razmatra kandidaturu za parlament kako bi mogao da uđe u direktnu trku za lidera Laburista. To je važan detalj, jer britanski premijer mora da ima uporište u Donjem domu, a Bernam trenutno nije poslanik.

Zbog toga se unutar partije sada ne vodi samo pitanje da li Starmer odlazi, već i kako sprečiti haos dok se bira naslednik. Ako ode prebrzo, Laburisti rizikuju otvoren rat frakcija. Ako ostane predugo, rizikuje da ga događaji pregaze.

Dauning strit ćuti, ali pritisak raste

Starmerovi ljudi pokušavaju da zadrže sliku kontrole. Poruka iz njegovog kruga je da premijer nastavlja da radi, da vlada ima rezultate i da bi nova liderska kriza samo dodatno oslabila zemlju.

Ali ta odbrana sve teže prolazi. Posle lokalnih izbora, ostavki u vladi i javnih poruka potencijalnih naslednika, pitanje Starmerove budućnosti više nije zatvoreno u kolumnama i političkim spekulacijama. Ono je postalo centralna tema britanske vlasti.

Ako su navodi Dejli mejla tačni, Starmer pokušava da izabere jedinu preostalu opciju koja mu još daje nešto kontrole: da sam najavi uredan odlazak, pre nego što mu rok napišu drugi.

Za Laburiste je to opasan trenutak. Stranka je došla na vlast obećavajući stabilnost posle godina konzervativnog haosa, a sada se i sama našla u istoj vrsti unutrašnjeg lomljenja koje je ranije koristila protiv Torijevaca.

Zato se u Londonu sada čeka samo jedno: da li će Starmer nastaviti da poriče da odlazi, ili će zaista priznati ono što, prema tvrdnjama Dejli mejla, već govori najbližim ljudima — da je njegova premijerska priča ušla u završnu fazu.