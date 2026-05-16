Pravi haos izbio je u centru Kopenhagena kada je danska policija brutalno intervenisala protiv propalestinskih i klimatskih aktivista koji su pokušali da blokiraju sedište kompanije Maersk. Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju dramatične scene policijske akcije, udarce pendrecima, obaranja demonstranata na zemlju i izvođenje policijskih pasa na okupljene aktiviste.

Incident se dogodio u sredu ujutru ispred sedišta kompanije Maersk, gde se okupilo oko stotinu demonstranata sa ciljem da blokiraju prilaz zgradi zbog optužbi da kompanija učestvuje u transportu delova za oružje ka Izraelu.

Kopenhaška policija brzo je stigla na lice mesta i naredila okupljenima da napuste prostor ispred kompanije, uz obrazloženje da je reč o privatnom posedu.

Pendreci, psi i hapšenja usred protesta

Prema informacijama lokalnih medija i navodima samih aktivista, deo demonstranata se nakon upozorenja povukao, ali je grupa od oko 20 ljudi ostala da sedi na ulazu i odbila da napusti lokaciju čak i nakon dva policijska naređenja.

Nakon toga usledila je intervencija.

Policija je demonstrante uklonila silom, a prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama korišćeni su pendreci, fizička sila i policijski psi.

Aktivisti tvrde da je reakcija policije bila „izuzetno agresivna“, dok danske vlasti navode da su demonstranti uhapšeni zbog neovlašćenog ulaska i odbijanja naređenja policije.

Snimci sukoba veoma brzo su se proširili internetom i izazvali burne reakcije širom Evrope.

Danska policija već ranije koristila silu

Sukobi ispred sedišta kompanije Maersk nisu prvi incident ove vrste u Danskoj.

Tokom ranijih protesta policija je već koristila fizičku silu i suzavac protiv aktivista koji su pokušavali da blokiraju kancelarije kompanije, dok su prošle godine demonstranti nasilno uklanjani i iz prostorija kompanije Maersk Tankers.

Ovaj novi incident ponovo je otvorio pitanje odnosa evropskih država prema protestima i blokadama, posebno kada demonstracije utiču na privatne kompanije i kritičnu infrastrukturu.

Kritičari tvrde da evropske vlasti primenjuju daleko strože metode prema blokaderima nego što se to često prikazuje u javnosti, dok policija insistira da reaguje u skladu sa zakonom i procenom bezbednosnog rizika.