Prema navodima CNN-a, ovo će ostati zabeleženo kao najduže operativno angažovanje jednog američkog nosača aviona još od završetka Vijetnamskog rata.

Tokom misije brod je predstavljao važan deo američkih vojnih aktivnosti u inostranstvu i korišćen je u operacijama koje su bile deo spoljnopolitičke strategije administracije Donalda Trampa.

Za porodice članova posade povratak broda označava kraj veoma teškog i stresnog perioda, pošto su mornari mesecima bili uključeni u operacije koje su često bile u centru svetskih medija.

"Sada se zaista mogu opustiti, disati i vratiti se normalnom ritmu spavanja", rekao je za CNN Amini Osias, čija ćerka služi kao tehničar na nosaču „USS Džerald R. Ford“.

Tokom raspoređivanja brod se suočavao i sa ozbiljnim tehničkim problemima.

U martu je izbio požar u praonici, a posadi je bilo potrebno gotovo 30 sati da potpuno ugasi vatru, sanira štetu i spreči novo izbijanje požara.

Zbog posledica incidenta oko 600 mornara privremeno je ostalo bez pristupa svojim kabinama i krevetima, iako niko nije ozbiljno povređen.

Požar je dodatno zakomplikovao svakodnevni život posade jer je vešernica jedno vreme bila van funkcije, što je zahtevalo dodatne popravke i logističku podršku tokom boravka u lukama.

Pored toga, brod je imao i probleme sa sanitarnim sistemima, uključujući kvarove na toaletima, što je izazivalo povremene prekide rada i dodatne tehničke intervencije.

Aktuelni i bivši američki vojni zvaničnici navode da je nosač aviona, čija se vrednost procenjuje na oko 13 milijardi dolara, imao značajnu ulogu u američkim operacijama povezanim sa Iranom i Venecuelom, uključujući lansiranje borbenih aviona i pružanje vazdušne podrške tokom različitih misija.





Iran izdao hitnu naredbu vojsci



Iran je naredio "neposredni sveobuhvatni plan odgovora" svim operativnim nivoima svojih oružanih snaga nakon nedavnih pretnji predsednika SAD Donalda Trampa, objavio je Nournews, sajt blizak iranskom Vrhovnom savetu za nacionalnu bezbednost.



"Prema izdatoj direktivi, najmanja pogrešna procena ili neprijateljska akcija Sjedinjenih Država suočiće se sa jakom i istovremenom vatrom protiv različitih interesa i infrastrukture u regionu", navodi Nournews, pozivajući se na informisanog vojnog zvaničnika.

Zvaničnik je naveo i da su neka od ograničenja primenjenih u prethodnom vojnom planiranju ukinuta, te da su ciljevi koji nisu pogođeni tokom rata sada dobili operativni prioritet.