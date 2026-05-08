Britanski par Holi Kuper i Tejlor Džonson završio je iza rešetaka u Turskoj nakon što su ih carinici na aerodromu u Istanbulu zaustavili zbog sumnje da su pokušali da prokrijumčare gotovo 20 kilograma kanabisa u Veliku Britaniju.

Dvadesetogodišnjaci iz Zapadnog Midlendsa sada se suočavaju sa mogućom kaznom i do 30 godina zatvora, dok njihove porodice pokušavaju da prikupe novac za pravnu pomoć i spreče potpuni životni slom mladog para.

Uhvaćeni tokom presedanja u Istanbulu

Prema navodima britanskih medija, Holi i Tejlor doputovali su sa Tajlanda i 26. aprila presedali u Istanbulu na letu za London kada su ih zaustavili turski carinici.

Tokom kontrole prtljaga navodno su u njihovim koferima pronađene vakuumski zapakovane kese sa kanabisom.

Par je odmah uhapšen, saslušan, a potom prebačen u pritvor i zatvor gde sada čeka početak suđenja.

Preti im život iza rešetaka

Ukoliko budu proglašeni krivima za krijumčarenje droge, prema turskim zakonima mogli bi da dobiju kaznu od 10 do čak 30 godina zatvora.

Britanski mediji navode da bi sudski proces mogao da traje mesecima, pa čak i duže od godinu dana.

Porodice tvrde da su iskorišćeni

Porodice uhapšenih tvrde da su Holi i Tejlor navodno postali žrtve kriminalne mreže koja ih je, kako kažu, „vrbovala i iskoristila“ tokom njihovog boravka na Kanarskim ostrvima.

Prijatelji porodice navode i da je mladić navodno pretučen tokom boravka u pritvoru.

Zbog svega toga porodice sada pokušavaju da sakupe novac kako bi angažovale privatne advokate i pomogle paru u pravnoj borbi.

Britanci potvrdili slučaj

Britansko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da pruža konzularnu pomoć pritvorenim državljanima i njihovim porodicama.

Slučaj je izazvao veliku pažnju u britanskim medijima, posebno zbog strogih kazni za krijumčarenje droge u Turskoj.