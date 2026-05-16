Ipak, stručnjaci upozoravaju da način na koji ih koristimo može igrati mnogo veću ulogu po zdravlje nego što većina ljudi misli.

Posebno zabrinjavaju:

stari modeli

izgreban premaz

pregrevanje praznog tiganja

Problem mogu biti stariji modeli

Onkolozi upozoravaju da su stariji neprianjajući tiganji, posebno oni proizvedeni pre 2013. godine, često sadržali PFOA — hemikaliju iz grupe PFAS spojeva poznatih kao „večne hemikalije“.

Istraživanja su povezivala visoku izloženost ovim supstancama sa povećanim rizikom od određenih vrsta karcinoma.

Zbog toga je PFOA postepeno izbačen iz upotrebe, ali stručnjaci kažu da ni noviji modeli nisu potpuno bez rizika.

Pregrevanje može biti najveći problem

Moderni tiganji uglavnom više ne sadrže PFOA, ali i dalje koriste PTFE, odnosno teflonski premaz.

Problem nastaje kada se tiganj zagreje na veoma visoku temperaturu.

Prema upozorenjima stručnjaka, tada može doći do razgradnje premaza i oslobađanja štetnih isparenja.

Rizik je posebno veći kod:

starih i izgrebanih tiganja

oštećenog premaza

dugog zagrevanja na jakoj vatri

"PFOA-free" ne znači potpuno bezbedno

Mnogi proizvodi danas nose oznaku „PFOA-free“, ali stručnjaci podsećaju da to ne znači automatski i „PFAS-free“.

Drugim rečima, određene hemikalije su uklonjene, ali druge su i dalje prisutne, a njihov dugoročni uticaj još nije do kraja istražen.

Stručnjaci preporučuju sigurnije alternative

Kao bezbednije opcije najčešće se preporučuju:

liveno gvožđe

nerđajući čelik

emajlirano posuđe

ugljeni čelik

keramički tiganji

Keramički modeli smatraju se opcijom bez PFAS-a, ali stručnjaci navode da su uglavnom manje izdržljivi.

Nekoliko navika može smanjiti rizik

Stručnjaci savetuju:

da ne zagrevate prazan tiganj

da kuvate na srednjoj temperaturi

koristite drvene ili silikonske varjače

oštećene tiganje zamenite novim

Na kraju poručuju da neprianjajući tiganji nisu nužno opasni, ali da njihovo stanje i način korišćenja mogu napraviti veliku razliku.