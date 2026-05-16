Ipak, stručnjaci upozoravaju da način na koji ih koristimo može igrati mnogo veću ulogu po zdravlje nego što većina ljudi misli.
Posebno zabrinjavaju:
- stari modeli
- izgreban premaz
- pregrevanje praznog tiganja
Problem mogu biti stariji modeli
Onkolozi upozoravaju da su stariji neprianjajući tiganji, posebno oni proizvedeni pre 2013. godine, često sadržali PFOA — hemikaliju iz grupe PFAS spojeva poznatih kao „večne hemikalije“.
Istraživanja su povezivala visoku izloženost ovim supstancama sa povećanim rizikom od određenih vrsta karcinoma.
Zbog toga je PFOA postepeno izbačen iz upotrebe, ali stručnjaci kažu da ni noviji modeli nisu potpuno bez rizika.
Pregrevanje može biti najveći problem
Moderni tiganji uglavnom više ne sadrže PFOA, ali i dalje koriste PTFE, odnosno teflonski premaz.
Problem nastaje kada se tiganj zagreje na veoma visoku temperaturu.
Prema upozorenjima stručnjaka, tada može doći do razgradnje premaza i oslobađanja štetnih isparenja.
Rizik je posebno veći kod:
- starih i izgrebanih tiganja
- oštećenog premaza
- dugog zagrevanja na jakoj vatri
"PFOA-free" ne znači potpuno bezbedno
Mnogi proizvodi danas nose oznaku „PFOA-free“, ali stručnjaci podsećaju da to ne znači automatski i „PFAS-free“.
Drugim rečima, određene hemikalije su uklonjene, ali druge su i dalje prisutne, a njihov dugoročni uticaj još nije do kraja istražen.
Stručnjaci preporučuju sigurnije alternative
Kao bezbednije opcije najčešće se preporučuju:
- liveno gvožđe
- nerđajući čelik
- emajlirano posuđe
- ugljeni čelik
- keramički tiganji
Keramički modeli smatraju se opcijom bez PFAS-a, ali stručnjaci navode da su uglavnom manje izdržljivi.
Nekoliko navika može smanjiti rizik
Stručnjaci savetuju:
- da ne zagrevate prazan tiganj
- da kuvate na srednjoj temperaturi
- koristite drvene ili silikonske varjače
- oštećene tiganje zamenite novim
Na kraju poručuju da neprianjajući tiganji nisu nužno opasni, ali da njihovo stanje i način korišćenja mogu napraviti veliku razliku.
