Pored SAD i Izraela, postojala je i treća zemlja koja je izvela napade unutar iranske teritorije, prema izveštaju Volstrit džurnala, što je čak navelo i sam Emirat da prizna svoje postupke.

Konkretno, navodno su UAE napadale Teheran raketama i dronovima tokom nedavnih sukoba u Persijskom zalivu.

Napominje se da njihove akcije nisu bile samo odvraćajuće ili odbrambene, već i čisto ofanzivne unutar iranske teritorije, prenosi grčki poratl Pronjuz.

Kako se ističe, čitav niz akcija UAE bio je odgovor na „baraž“ udara Irana, pri čemu su bili narušeni ekonomija, ugled i prestiž Emirata.

Informacije ukazuju da su akcije bile koordinisane sa Tel Avivom i Vašingtonom, dok je bilo i teških napada na tankere iranskih interesa u Ormuskom moreuzu.

Iran zainteresovan za nastavak pregovor sa SAD

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči poručio je da će Iran uvek biti čuvar bezbednosti u Ormuskom moreuzu, ističući da je to njegova istorijska dužnost. Dodao je da “sve prijateljske zemlje” mogu da računaju na bezbednost tokom trgovine.

Takođe je naglasio da je Iran zainteresovan za nastavak pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, samo “ako druga strana bude ozbiljna u razgovoru”. Poručuje da Teheran pokušava da održi primirje kako bi se pružila šansa za diplomatsko rešenje, ali da pregovore usporava, kako je ocenio, nedostatak poverenja u SAD.

Arakči je iz Nju Delhija, sa sastanka šefova diplomatija zemalja BRIKS-a, upozorio SAD i Izrael da ne pokreću nove vojne akcije protiv Irana, rekavši da bi se svaki takav pokušaj završio kao prethodni, te da će "ponoviti svoje neuspehe".

Iran je "čvrst pred pretnjama i ne popušta“, naglasio je Arakči.

Američki predsednik Donald Tramp pak kaže da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali samo ako to obećanje "bude stvarno".

Obraćajući se novinarima na letu aviona er-fors 1 na povratku iz Kine, Tramp je rekao da je "možda potrebno obaviti dodatne radove" po pitanju Irana, ali nije precizirao na šta je mislio, prenosi Rojters.

"Suštinski smo zbrisali njihovu vojsku. Možda treba još nešto počistiti nakon mesec dana primirja", rekao je američki predsednik. Dodao je da su SAD pristale na primirje zbog apela drugih zemalja, pre svih Pakistana.

I izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će nastaviti “borbu protiv svih pretnji radikalnog islama“, ističući da je “režim u Iranu slabiji nego ikada pre”.

Prema njegovim rečima, da Izrael nije pokrenuo rat protiv Irana u junu prošle godine i u februaru ove godine, "Iran bi danas posedovao nuklearnu bombu“.

Najnovije vesti o sukobu na Bliskom istoku možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO