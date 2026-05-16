Tokom posete, Putin i Si će razgovarati o bilateralnim odnosima Moskve i Pekinga, kao i o međunarodnim pitanjima, a planirano je i potpisivanje zajedničke izjave i više sporazuma, prenela je agencija RIA Novosti.

Kako je navedeno, dvojica lidera će prisustvovati i ceremoniji otvaranja Godina obrazovanja Rusije i Kine za period 2026-2027.

Putin će se, kako je najavljeno, tokom boravka sastati i sa premijerom Državnog saveta Kine Li Ćiangom.

Tramp i Si

Podsetimo, tokom dvodnevne posete, Tramp je održao više razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da je tokom dvodnevne posete Kini sa kineskim predsednikom Si Đinpingom razgovarao o ukidanju sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu i da će uskoro o tome doneti odluku.

"Razgovarali smo o tome i doneću odluku u narednih nekoliko dana", rekao je Tramp novinarima na letu aviona ErFors 1, javlja Rojters.

Prema njegovim rečima, tokom samita razgovaralo se i o tome da Kina poveća kupovinu energenata iz Sjedinjenih Američkih Država.

Tramp je rekao da će Kina potenijalno da kupi 750 avion od kompanije Boing, dok će ti avioni imati motore koje proizvodi kompanija Dženeral Elektrik.

Rojters navodi da će, ukoliko do te kupovine zaista dođe, to biti prvi veliki ugovor Boinga sa Kinom posle skoro deset godina, kao i "preko potrebna pobeda" za Trampa, čije povećanje carina i drugi trgovinski potezi nisu doveli do značajnog smanjenja trgovinskog deficita SAD.

