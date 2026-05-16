Njegove reči bacaju sumnju na tradicionalnu stratešku dvosmislenost Vašingtona, povećavajući neizvesnost oko velikog predstojećeg paketa naoružanja za Tajpej i signalizirajući moguću promenu stava SAD prema tenzijama između dva moreuza.

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je Tajvan da ne teži nezavisnosti, dovodeći u pitanje da li SAD treba da rizikuju vojni sukob hiljadama kilometara daleko da bi branile samoupravno ostrvo.

Ove reči, iznete tokom intervjua za Foks njuz odmah nakon dvodnevnog samita Trampa u Pekingu sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, označile su oštar retorički pomak od tradicionalne politike strateške dvosmislenosti Vašingtona prema Tajvanu.

„Ne želim da neko postane nezavisan“, rekao je Tramp, upozoravajući Tajpej da ne pretpostavlja zagarantovanu podršku SAD.

„Ne želimo da neko kaže: 'Hajde da postanemo nezavisni jer nas SAD podržavaju'“, dodao je.

Tramp je takođe doveo u pitanje praktične argumente za američku vojnu intervenciju, ukazujući na udaljenost Tajvana od SAD.

„Trebalo bi da putujemo 9.500 milja da bismo vodili rat. Ja to ne tražim“, rekao je Tramp, pozivajući obe strane da se „ohlade“ i očuvaju status kvo. „Ako stvari zadržimo onakvima kakve jesu, Kina će biti sa tim u redu.“

Pritisak iz Pekinga

Trampovi komentari usledili su nakon direktnog pritiska Sija tokom bilateralnih razgovora u Pekingu. Kineski državni mediji su javili da je Si rekao Trampu da Tajvan ostaje „najvažnije pitanje“ u odnosima Kine i SAD.

Peking smatra Tajvan delom Kine i nije isključio upotrebu sile kako bi ostrvo stavio pod svoju kontrolu. Tajvan odbacuje tvrdnje Pekinga o suverenitetu i kaže da samo njegov narod može da odluči o svojoj budućnosti.

