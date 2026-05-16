"Znaš li ti ko sam ja? Zaštitićemo ljude od arogantnih, bahatih. Uvek sam na strani naroda, niko ne sme da bude omalovažavan i nepoštovan."

Vučić je objasnio da takav pristup mora da se ustali u našem društvu i da je zato ideja da za takve pojedince koji izgovaraju "znaš ti ko sam ja" treba svi da znamo.

"Uskoro ću da otvorim jedan portal gde će ljudi moći da mi prijave sve bahate funkcionere, uključujući i sebe i ljude oko mene. Da me niko ne pita: ej, a otkud ovome ta i ta tašna, otkud onome te i te cipele. Nekad na to mogu da kažem nešto, a nekad ne mogu. Neko je zaradio novac ranije", rekao je Vučić.

n je naglasio da ne sme da ima zaštićenih i da svaki funkcioner mora da se ponaša pristojno u društvu.

"Ali ono čuveno naše, ona rečenica – 'znaš ti ko sam ja'... Kada čujem to pitanje 'znaš ti ko sam ja', koje čujete svakoga dana i to od ljudi koji se bahato i nepropisano parkiraju na mestu za invalide, ljudi koji neće da sačekaju u redu da izjave saučešće, ljudi koji neće da sačekaju u redu u prodavnici, ljudi koji neće da se ponašaju pristojno u društvu jer valjda moraju da pokažu svoju moć na svaki način. Supružnici, braća i sestre, članovi porodice koji kažu 'znaš ti ko sam ja'...

Kada čujem to 'znaš ti ko sam ja' onda razumem svakoga kome nije ni do rasprave o rezultatima. Na kraju, suštinski za jednu zemlju rezultati su najvažniji, ali za poverenje ljudi, to – borba i pobeda nad tim 'znaš ti ko sam ja' – je važnija od svega", rekao je Vučić.