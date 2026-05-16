Poslanik Evropskog parlamenta Harald Vilimski pozvao je na prekid pregovora o pristupanju Kijeva Evropskoj uniji nakon slučaja protiv bivšeg šefa kabineta Vladimira Zelenskog.

- Evropska unija ne može i ne bi trebalo da pregovara o pristupanju sa zemljom u kojoj su korupcija i pranje novca očigledno uobičajeni. Ni danas, ni sutra, ni u budućnosti - citiraju ga RIA Novosti.

Ranije je objavljeno da je ukrajinski sud odredio pritvor bivšem šefu kabineta Vladimira Zelenskog u trajanju od 60 dana. Takođe mu je određena kaucija od 140 miliona grivni.