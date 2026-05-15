"Želeo bih odmah da istaknem da su mere i odluke koje je nedavno sprovela ruska vlada počele da daju izvestan, mada uzdržan, ali ipak pozitivan rezultat. To potvrđuje i pozitivna statistika za mart ove godine", rekao je Putin tokom sastanka sa članovima vlade.

Govoreći o ekonomskim pokazateljima, ruski predsednik se pozvao na podatke ministra ekonomskog razvoja Maksima Rešetnjikova, prema kojima je tokom marta zabeležen rast potrošačke aktivnosti.

Prema tim podacima, veleprodaja je porasla za osam odsto, dok je maloprodaja zabeležila rast od 6,2 odsto, prenosi Interfaks.

Putin je naveo i da je industrijska proizvodnja tokom marta porasla za 2,3 odsto, dok je proizvodni sektor zabeležio rast od tri procenta.

Kako je dodao, ukupni bruto domaći proizvod Rusije povećan je za 1,8 odsto.

Istovremeno, Ministarstvo ekonomskog razvoja procenjuje da je ruski BDP u periodu januar–mart 2026. godine ipak bio manji za 0,3 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Ruski predsednik ocenio je da je sada potrebno dodatno učvrstiti pozitivne trendove kako bi ekonomski rast postao stabilniji i dugoročniji, uz mogućnost novih mera podrške privredi.

Prema procenama Ministarstva ekonomskog razvoja, ruska ekonomija bi tokom cele 2026. godine mogla da ostvari rast od 0,4 odsto, dok analitičari koje je anketirao Interfaks očekuju nešto višu stopu rasta, oko 0,8 procenata.

Ukrajina tvrdi da je Specijalni tribunal protiv Rusije sada postao realnost



Na sastanku Komiteta ministara Saveta Evrope održanom 15. maja učesnici su usvojili ključnu odluku u procesu pokretanja Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine.

„Tokom sastanka, 37 država odobrilo je Prošireni parcijalni sporazum o uspostavljanju Upravnog komiteta Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine, što predstavlja treći osnivački dokument tribunala“, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine.

Ceremonija je održana u Kišinjevu, u Moldaviji, tokom sastanka ministara spoljnih poslova.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da je „danas pređena tačka bez povratka i da je specijalni tribunal postao pravna realnost“, ali je naglasio da je to tek početak puta ka pravdi.

On je dodao da očekuje proširenje kruga država koje će učestvovati u radu tribunala.

„Putin je oduvek želeo da uđe u istoriju. Ovaj tribunal će mu pomoći da to ostvari. U istoriju će ući kao kriminalac. I ne samo on. Putin, Šojgu, Gerasimov, Bortnikov, Zolotov, Medvedev, Patrušev, Lukašenko i drugi. Danas su svi oni dobili kartu za Hag“, rekao je Sibiha.

Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da će Prošireni parcijalni sporazum definisati administrativne i upravljačke osnove rada tribunala, kao i omogućiti dodatne mehanizme za širenje međunarodne podrške ovom telu.

Sporazumu će moći da pristupe i države članice Saveta Evrope i zemlje koje nisu deo te organizacije.