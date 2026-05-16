Tim povodom, u više gradova Srbije organizovani su performansi i plesne aktivacije u javnom prostoru, koje su simbolično povezale građane kroz muziku, igru i zajedničku energiju. Na trgovima i šetalištima u Subotici, Čačku, Leskovcu, Kladovu i Beogradu održani su flash mob nastupi, u okviru kojih su plesači različitih stilova, od modernog plesa i baleta do folklora, izvodili koreografije među građanima u svakodnevnom gradskom ambijentu. 

Centralni plesni događaj održan je na Kalemegdanu, na platou ispod Pobednika, gde su se simbolično spojili učesnici i energija gradova koji su prethodnih dana bili deo performansa širom Srbije. Tim događajem zvanično je započeto odbrojavanje do otvaranja Ekspa 2027.

Vizuelni simbol večeri bila je čigra, kao motiv pokreta, povezivanja i zajedničke energije, koja je predstavljala uvod u poslednjih 365 dana priprema za međunarodnu izložbu koja će biti održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. 

Koncept događaja bio je inspirisan osnovnom temom Ekspa 2027 „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, sa fokusom na univerzalni jezik igre, muzike i zajedništva koji povezuje ljude različitih generacija, kultura i interesovanja. 

Tokom 93 dana trajanja izložbe, Beograd će ugostiti 137 do sada potvrđenih međunarodnih učesnika, više od četiri miliona posetilaca i više od 8.000 različitih programa iz oblasti nauke, tehnologije, kulture, muzike i sporta. 

Govoreći o programu izložbe, direktor EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić istakao je da posetioce očekuje i obiman poslovni program namenjen kompanijama iz Srbije i regiona. 

„Imaćemo bogat biznis program gde će biti zaista velikih prilika za naše kompanije i kompanije iz regiona da se prikažu svetu, da razgovaraju o novim projektima, o novim tehnologijama“, naveo je Jerinić. 

Osvrćući se na značaj izložbe za razvoj turizma i međunarodnu promociju Srbije, Jerinić je ocenio da će Ekspo 2027 ostaviti trajno nasleđe Beogradu i Srbiji kroz dalji razvoj turističke ponude i rast broja posetilaca. 

„Imaćemo priliku da naš turizam dalje napreduje, da povećamo broj noćenja u Beogradu, da turističku ponudu dodatno obogatimo i za vreme Ekspa i posle Ekspa“, istakao je Jerinić. 

Istog dana zvanično su otvorene i prijave za program volontera „Ekspo Plejmejkers“, najveći volonterski program ikada organizovan u Srbiji i regionu. Tokom trajanja izložbe biće angažovano više od 20.000 volontera, a prijave su otvorene za sva punoletna lica iz Srbije, regiona i sveta. Budući volonteri moći će da se prijave za jednu od 48 različitih pozicija u okviru organizacije izložbe. 

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine i predstavljaće prvu međunarodnu izložbu ovog tipa u jugoistočnoj Evropi. 