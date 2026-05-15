Kineski predsednik Si Đinping prihvatio je poziv američkog predsednika Donalda Trampa i na jesen će otputovati u Sjedinjene Američke Države, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova nakon velikog bilateralnog samita u Pekingu.

Vest je odmah odjeknula svetskom političkom scenom, pošto se sastanak dvojice lidera već opisuje kao jedan od najvažnijih geopolitičkih događaja poslednjih godina.

„Istorijski sastanak“

Šef kineske diplomatije Vang Ji izjavio je da su Tramp i Si tokom razgovora postigli značajne rezultate.

– Ovo je bio važan sastanak na kojem su dvojica lidera vodila detaljnu komunikaciju i postigla značajne rezultate – rekao je Vang, nazvavši susret sa Trampom „istorijskim“.

Peking traži otvaranje Ormuskog moreuza

Jedna od glavnih tema razgovora bio je rat na Bliskom istoku i rastuća kriza oko Irana.

Prema navodima kineskog Ministarstva spoljnih poslova, Peking insistira na:

nastavku nuklearnih pregovora između SAD i Irana

hitnom otvaranju Ormuskog moreuza

očuvanju prekida vatre

smanjenju tenzija u regionu

– Kina podstiče i SAD i Iran da nastave da rešavaju razlike putem pregovora – poručio je Vang Ji.

Dogovor o Ukrajini

Kina i SAD razgovarale su i o ratu u Ukrajini, a Peking tvrdi da obe strane žele nastavak komunikacije i političko rešenje sukoba.

– Kina i SAD spremne su da nastave komunikaciju i igraju konstruktivnu ulogu u rešavanju krize – rekao je Vang.

Padaju carine?

Posebnu pažnju izazvao je deo razgovora koji se odnosi na trgovinske odnose između dve najveće ekonomije sveta.

Prema kineskim navodima, dve strane postigle su napredak oko:

smanjenja carina

pristupa tržištima

povećanja trgovinske razmene

osnivanja trgovinskog i investicionog saveta

– Postignuti su sveukupno uravnoteženi i pozitivni rezultati – naveo je Vang Ji.

Najava dolaska Si Đinpinga u SAD mogla bi da označi početak novog perioda odnosa između Vašingtona i Pekinga posle godina trgovinskih ratova, tenzija i geopolitičkih sukoba.