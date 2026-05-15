Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u autorskom tekstu za Borbu, osvrnuo se i na pitanje luke Bar, navodeći da deo političkih struktura u Crnoj Gori pokazuje otvorenu rezervu prema saradnji sa Srbijom, čak i kada je reč o ekonomskim interesima.

-U pravu ste, ali mi svoju politiku, prijateljsku i bratsku nećemo da menjamo, čak ni kada strancima kažete da, bez obzira na investicionu ponudu, samo Srbiji nikada nećete dati na upravljanje luku Bar, a da su svi drugi dobrodošli - naveo je Vučić.

On je dodao da je, kako kaže, i „laiku jasno“ da luka Bar može ekonomski da opstane samo ukoliko se oslanja na privredu i tranzit iz Srbije.

Ova poruka dolazi u trenutku pojačanih regionalnih razgovora o infrastrukturnom povezivanju, transportnim koridorima i strateškom značaju jadranskih luka za zemlje regiona.

