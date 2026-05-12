Zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je vode kod okruga Tajtung u kineskom regionu Tajvanu, saopštio je Kineski centar za mrežu zemljotresa (CENC). Potres je registrovan na dubini od oko 20 kilometara, a za sada nema informacija o šteti ili povređenima.

Prema podacima koje je objavio "China Earthquake Networks Center", zemljotres se dogodio u jutarnjim časovima i imao je epicentar u morskom području blizu istočne obale Tajvana.

Kako prenosi agencija "Xinhua News Agency", nadležni organi za sada nisu prijavili materijalnu štetu niti povređene osobe. Seizmološke službe nastavljaju da prate situaciju i eventualne naknadne potrese u regionu, koji je poznat po čestoj seizmičkoj aktivnosti zbog položaja na Pacifičkom „vatrenom prstenu“.