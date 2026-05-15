Kupus je jedno od najjeftinijih i najpopularnijih prolećnih povrća, ali ga mnogi izbegavaju jer nakon kuvanja često postane gorak, raskuvan i neprijatnog mirisa.
Ipak, kuvari tvrde da problem nije u samom kupusu — već u načinu pripreme.
Uz pomoć jednog jednostavnog sastojka koji većina ljudi već ima u kuhinji, kupus može postati mnogo slađi, svežiji i ukusniji.
Zašto kuvani kupus često bude gorak?
Kada se kupus dugo kuva u vodi, oslobađaju se sumporna jedinjenja koja:
- pojačavaju gorčinu
- stvaraju jak miris
- uništavaju hrskavu teksturu
Zbog toga mnogi na kraju dobiju mekan i vodenast prilog koji nema mnogo ukusa.
Kuvarica Karen Lee objašnjava da upravo zbog toga klasično kuvanje često nije najbolji izbor.
Jedan sastojak potpuno menja ukus
Prema njenim savetima, dovoljno je da kupus kratko odstoji u:
- limunovom soku
- sirćetu
Kiselina pomaže da se prirodni šećeri u kupusu više istaknu, pa ukus postaje blaži, svežiji i prijatno sladak.
Istovremeno se smanjuje i intenzivan miris po kojem je kuvani kupus poznat.
Kupus ostaje hrskav i mnogo ukusniji
Za razliku od dugog kuvanja, kratko mariniranje u limunovom soku ili sirćetu omogućava da kupus:
- ostane čvrst
- zadrži hrskavost
- ne postane raskuvan
- ima osvežavajući ukus
Zbog toga se ova metoda posebno koristi za prolećne i letnje salate.
Kuvari preporučuju sveže ceđen limun
Stručnjaci savetuju da je najbolje koristiti sveže ceđen limunov sok jer ima jaču i prirodniju aromu od kupovnih sokova iz flaše.
Crveni kupus posebno dobro reaguje na ovakav način pripreme jer prirodno ostaje čvršći i hrskaviji.
Jednostavna salata od kupusa koja ima mnogo bolji ukus
Za osvežavajuću salatu dovoljno je da pomešate:
- sitno sečen kupus
- crni luk
- limunov sok ili sirće
- maslinovo ulje
- orahe
- peršun ili drugo začinsko bilje
Nakon nekoliko minuta stajanja kupus postaje mekši taman koliko treba, ali i dalje ostaje prijatno hrskav.
Mnogi tvrde da upravo ovako pripremljen kupus ima potpuno drugačiji ukus od klasično kuvanog.
