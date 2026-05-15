Kupus je jedno od najjeftinijih i najpopularnijih prolećnih povrća, ali ga mnogi izbegavaju jer nakon kuvanja često postane gorak, raskuvan i neprijatnog mirisa.

Ipak, kuvari tvrde da problem nije u samom kupusu — već u načinu pripreme.

Uz pomoć jednog jednostavnog sastojka koji većina ljudi već ima u kuhinji, kupus može postati mnogo slađi, svežiji i ukusniji.

Zašto kuvani kupus često bude gorak?

Kada se kupus dugo kuva u vodi, oslobađaju se sumporna jedinjenja koja:

pojačavaju gorčinu

stvaraju jak miris

uništavaju hrskavu teksturu

Zbog toga mnogi na kraju dobiju mekan i vodenast prilog koji nema mnogo ukusa.

Kuvarica Karen Lee objašnjava da upravo zbog toga klasično kuvanje često nije najbolji izbor.

Jedan sastojak potpuno menja ukus

Prema njenim savetima, dovoljno je da kupus kratko odstoji u:

limunovom soku

sirćetu

Kiselina pomaže da se prirodni šećeri u kupusu više istaknu, pa ukus postaje blaži, svežiji i prijatno sladak.

Istovremeno se smanjuje i intenzivan miris po kojem je kuvani kupus poznat.

Kupus ostaje hrskav i mnogo ukusniji

Za razliku od dugog kuvanja, kratko mariniranje u limunovom soku ili sirćetu omogućava da kupus:

ostane čvrst

zadrži hrskavost

ne postane raskuvan

ima osvežavajući ukus

Zbog toga se ova metoda posebno koristi za prolećne i letnje salate.

Kuvari preporučuju sveže ceđen limun

Stručnjaci savetuju da je najbolje koristiti sveže ceđen limunov sok jer ima jaču i prirodniju aromu od kupovnih sokova iz flaše.

Crveni kupus posebno dobro reaguje na ovakav način pripreme jer prirodno ostaje čvršći i hrskaviji.

Jednostavna salata od kupusa koja ima mnogo bolji ukus

Za osvežavajuću salatu dovoljno je da pomešate:

sitno sečen kupus

crni luk

limunov sok ili sirće

maslinovo ulje

orahe

peršun ili drugo začinsko bilje

Nakon nekoliko minuta stajanja kupus postaje mekši taman koliko treba, ali i dalje ostaje prijatno hrskav.

Mnogi tvrde da upravo ovako pripremljen kupus ima potpuno drugačiji ukus od klasično kuvanog.