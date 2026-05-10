Telo jednog od dvojice američkih vojnika koji su pre više od nedelju dana nestali u vodama Maroka pronađeno je na obali, dok se za drugim pripadnikom američkih oružanih snaga i dalje traga, saopštila je danas američka vojska.

Kako je navedeno, telo je pronašla marokanska vojna spasilačka ekipa na obali, oko jednu milju od mesta gde su dvojica vojnika nestala 2. maja u moru, javlja CBS News

Američka vojska je identifikovala pronađeno telo kao potporučnika Lamonta Kija mlađeg, dok identitet drugog vojnika nije objavljen.

Potraga za drugim nestalim vojnikom se nastavlja, saopštili su nadležni organi.

Prema preliminarnim informacijama, incident se dogodio tokom boravka pripadnika američke vojske u okviru vežbe "Afrički lav", kada je jedan vojnik upao u vodu kod litica u blizini poligona za obuku Kap Dra, preneo je CBS.

Drugi vojnik je potom skočio u more pokušavajući da ga spase, ali je i sam nestao u talasima.

Zvaničnici navode da su vojnici prethodno bili deo grupe koja je posmatrala zalazak sunca kada je došlo do nesreće, prenosi Tanjug.

