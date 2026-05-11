Španija je pozvala na stvaranje vojske Evropske unije koja bi zamenila zaštitu koju nudi NATO. Ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares je sugerisao da možda neće moći da se računa na bezbednosne garancije vojnog saveza predvođenog SAD.
On takođe napominje da ako se EU ne oslanja na NATO, američki predsednik Donald Tramp ne može da rizikuje njenu bezbednost, piše britanski Telegraf.
Podsetimo se da je Tramp pretio da će uvesti dodatne trgovinske carine Španiji zbog njenog odbijanja da poveća izdatke za odbranu na pet procenata BDP-a. Takođe je predložio povlačenje američkih trupa iz tamošnjih baza ili čak suspendovanje zemlje iz NATO-a jer španski premijer Pedro Sančez odbija da podrži rat u Iranu.
- Ne možemo se svakog jutra buditi pitajući se šta će SAD sledeće uraditi. Naši građani zaslužuju bolje. Ovo je trenutak evropskog suvereniteta i nezavisnosti. Amerikanci nas pozivaju na to. Ne smemo zavisiti od njih. Dakle, slobodni smo od prisile, bilo da se radi o carinama ili korišćenju vojne pretnje. I slobodni od posledica tuđih odluka - rekao je Albares za Politiko.
Brisel je, u međuvremenu, zaokupljen diskusijama o tome kako se nositi sa Trampovim nedostatkom interesovanja za NATO. Veliki deo te diskusije fokusira se na to koje korake EU može da preuzme za bezbednost, budući da su 24 države članice takođe deo vojnog saveza.
Albares smatra da bi trebalo da imaju svoju verziju Člana 5 NATO-a, klauzule o uzajamnoj odbrani koja kaže da je napad na jednog saveznika napad na sve njih.
"Magija NATO-a je u tome što se ništa ne dešava, jer se niko ne usuđuje da pokuša da proveri da li Član 5 zapravo funkcioniše ili ne. To je ono što treba da ponovo stvorimo – odvraćanje. „Stav da ako žele da se petljaju sa nama, mi ostajemo ujedinjeni“, rekao je Albares.
EU ima svoju klauzulu o međusobnoj odbrani – član 42.7, koji kaže da ako je jedna država članica napadnuta, ostale su dužne da joj priteknu u pomoć. Međutim, Brisel nema vojne kapacitete da odvrati potencijalne napadače.
Većina evropskih lidera smatra da je bolje ojačati svoje vojske u okviru trenutnih struktura NATO-a nego krčiti poseban put kroz EU. Zato su se složili da povećaju investicije u ključne sisteme kao što su protivvazdušna odbrana, rakete dugog dometa i satelitska obaveštajna služba, piše britanski „Telegraf“.
