Političar Vladan Đokić, koji je nekad bio poznati i kao rektor Beogradskog univerziteta (BU), očigledno se dao u ozbiljnu političku kampanju kod stranaca, jer se posle Brisela, gde je kod Marte Kos lobirao protiv Srbije, sada zaputio i u London, a deo javnosti je izrazio opravdanu sumnju da je Đokić i ovde otišao sa istim ciljem: kako bi se bavio političkom samopromocijom!



Naime, kako prenosi blokaderski N1, Đokić je na međunarodnoj konferenciji u Londonu "ukazao na to da se Univerzitet u Beogradu suočava sa pojačanim institucionalnim i političkim pritiscima, uključujući pokušaje delegitimizacije akademske zajednice i sužavanja prostora za slobodno delovanje".



Kako je saopšteno na Instagram stranici BU, koja ne bi trebalo da služi za političke i promotivne objave pojedinaca, Đokić je tom prilikom naglasio da je taj skup važna prilika da se "izazovi sa kojima se suočava Univerzitet u Beogradu internacionalizuju i da se osnaži podrška akademskim slobodama, vladavini prava i autonomiji univerziteta".

Političar Đokić je naglasio i "aktivnu ulogu Univerziteta u Beogradu u međunarodnim akademskim mrežama u odbrani javnog interesa".



Još jednim ovakvim sastankom, Đokić je direktno pogazio član 43, stav 10. Zakona o visokom obrazovanju, koji navodi da "na visokoškolskoj ustanovi nije dozvoljeno političko, stranačko ili versko organizovanje i delovanje"!

Međutim, deluje kao da je i ovim zloupotrebio jedan akademski skup, koji je iskoristio za samopromociju i kako bi se po ko zna koji put žalio strancima na Srbiji, umesto da podnese ostavku na mesto rektora i prestane da krši Statut univerziteta dok se sam konstantno poziva na vladavinu prava.

(Kurir)