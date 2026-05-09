Rusija neće produžiti trodnevno primirje sa Ukrajinom koje je uz posredovanje američkog predsednika Donalda Trampa stupilo na snagu tokom obeležavanja Dana pobede, saopštio je Kremlj, dok je Vladimir Putin na Crvenom trgu poručio da će „pobeda uvek biti ruska“.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva „nema planove“ za nastavak prekida vatre nakon njegovog isteka u ponedeljak uveče, dodajući da je postizanje mirovnog sporazuma „veoma dug i komplikovan proces“.

Izjava je usledila nakon što je Donald Tramp na mreži Truth Social izrazio nadu da bi privremeni prekid borbi mogao postati početak trajnijeg mira.

„Nadam se da je ovo početak kraja veoma dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata“, napisao je američki predsednik.

Međutim, odgovor iz Moskve bio je hladan.

Putinova parada skromnija nego ranije

Ovogodišnja parada povodom Dana pobede na Crvenom trgu bila je znatno skromnija u odnosu na prethodne godine. Nije bilo velike mehanizovane kolone tenkova, interkontinentalnih raketa ni masovne demonstracije vojne sile po kojoj je Moskva godinama bila poznata.

Parada je trajala svega oko 45 minuta, dok je Putinov govor bio kraći od 10 minuta.

Prema pisanju više zapadnih medija, među kojima su britanski tabloidi i analitički portali, smanjeni obim parade povezuje se sa bezbednosnim strahovima zbog mogućih ukrajinskih udara dronovima na Moskvu.

Na događaju su prisustvovali beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko, malezijski kralj Sultan Ibrahim i predsednik Laosa Tonglun Sisulit, ali su mnogi svetski lideri izostali.

Posebnu pažnju izazvalo je odsustvo kineskog predsednika Si Đinpinga i severnokorejskog lidera Kim Džong Una, što su pojedini mediji ocenili kao dodatni znak međunarodne izolacije Kremlja.

Ipak, ruski i severnokorejski vojnici zajedno su marširali Crvenim trgom dok su odzvanjali povici „ura“, a Putin je poručio da je ruska misija u Ukrajini „pravedna“.

„Pobeda je uvek bila i uvek će biti naša“, rekao je ruski predsednik tokom obraćanja.

Moskva pod pritiskom zbog dronova

Nakon Putinovog govora, umesto klasičnog prikaza vojne tehnike uživo, emitovan je video-materijal sa borbenim scenama iz Ukrajine i prikazom savremenog ruskog oružja, uključujući dronove, raketne sisteme i nuklearne podmornice.

Ceremonija je završena preletom aviona MiG-29 i Su-30SM, dok su jurišni avioni Su-25 obojili nebo bojama ruske zastave.

Prema navodima zapadnih analitičara, Moskva je pred paradu rasporedila više od 40 sistema protivvazdušne odbrane zbog straha od ukrajinskih udara dugog dometa.

Ruske vlasti poslednjih dana više puta su optuživale Ukrajinu za kršenje primirja, dok je Kijev tvrdio da su upravo ruske snage prekršile prekid vatre više od 1.800 puta.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dodatno je podigao tenzije kada je objavio satiričan predsednički dekret u kojem navodi da će Ukrajina „dozvoliti održavanje parade u Moskvi“, uz objavljivanje koordinata Crvenog trga.

Dmitrij Peskov je taj potez nazvao „glupom šalom“.

Rat ulazi u novu fazu

Prema pisanju stranih medija, intenzivirani ukrajinski napadi dronovima poslednjih meseci ozbiljno su promenili bezbednosnu situaciju unutar Rusije.

Analitičari upozoravaju da sada čak oko 70 odsto ruskog stanovništva živi u dometu ukrajinskih dronova dugog dometa, što dodatno povećava nervozu u Kremlju.

Pojedini zapadni izvori tvrde i da su pojačane bezbednosne mere dovele do toga da Vladimir Putin sve više vremena provodi u podzemnim bunkerima, dok je članovima njegovog okruženja navodno ograničeno korišćenje mobilnih telefona i javnog prevoza.

Donald Tramp je još tokom kampanje obećavao da će brzo okončati rat u Ukrajini, ali je nedavno priznao da je neuspeh u postizanju mira jedno od njegovih najvećih razočaranja.

Peskov je u razgovoru za rusku državnu televiziju poručio da Moskva razume žurbu Vašingtona, ali da je „ukrajinsko pitanje suviše komplikovano za brzo rešenje“.

To praktično znači da, uprkos kratkotrajnom primirju i razmeni zarobljenika, nastavak rata ostaje gotovo izvestan.