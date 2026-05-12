Grupa Hezbolah saopštila je da je pogodila lanser izraelskog sistema protivvazdušne odbrane „Gvozdena kupola“.

Incident se desio duboko unutar teritorije Izraela. Prema nepotvrđenim izjavama dron je doleteo iz pravca Sirije.

Uspeo je da prođe kompletnu vazdušnu odbranu i stigne do dragocenih modigiKovanih sistema PVO koji se koriste u okviru "Gvozdene kupole".

Ta organizacija objavila je i video-snimak incidenta.

Na snimku se vidi kako FPV dron leti ka položaju i udara u lanser u blizini vođica za rakete. Napadači su zatim čekali dolazak tehničkog osoblja, nakon čega su izveli i drugi napad.

Za sada nema izveštaja o poginulim ili ranjenim pripadnicima izraelske vojske.

Ovo nije prvi put da Hezbolah tvrdi da je pogodio lansere sistema „Gvozdena kupola“. Sličan slučaj prijavljen je u junu 2024. godine, kada je grupa koristila protivtenkovski raketni sistem „Almas“.

Ranije, 4. maja, objavljeno je da su izraelske snage uspostavile bazu oklopnih vozila u Libanu koja je bila meta FPV dronova Hezbolaha. Tom prilikom pogođen je teški oklopni transporter „Namer“.

Napadi uz upotrebu FPV dronova Hezbolaha postaju sve učestaliji. Nedavno je jedan dron pogodio i tenk „Merkava Mk4“.

Ovi incidenti pokazuju da čak i moderna oprema Izraelskih odbrambenih snaga ostaje ranjiva na jeftino i precizno naoružanje.

Izrael nastoji da potisne snage Hezbolaha dalje od svojih granica i smanji pretnju napadima na severne regione zemlje, usled šire eskalacije na Bliskom istoku nakon zaoštravanja sukoba sa Hamasom i Iranom.

Cilj Izraela je formiranje tampon-zone, ali široka upotreba dronova mogla bi da oteža ostvarenje tih planova.

Ono što zabrinjava je činjenica da je FPV dron uspeo da prođe kroz nekoliko slojeva odbrane i udari u samo srce "Gvozdene kupole", tj. njene fiksirane lansere koji bi trebalo da su najzaštićeniji.

Sve ovo pokazuje da je Hezbolah ozbiljan protivnik koji u datom trenutku može da neutrališe dobar deo lansera i baterija koje štite Izrael od napada.