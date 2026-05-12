Šokantni prizori izraelskih vojnika: Pogledajte šta rade sa kipovima Device Marije u južnom Libanu (VIDEO)

Izraelska vojska je saopštila da će dvojica vojnika provesti nekoliko nedelja u vojnom zatvoru zbog incidenta koji je ocenjen kao veoma ozbiljan

 
Autor:  Milica Krstić
12.05.2026.10:13
Dvojica izraelskih vojnika biće poslata u vojni zatvor zbog skrnavljenja hrišćanskog verskog objekta, nakon što je jedan od njih stavio cigaretu u usta na statui Device Marijeu južnom Libanu, dok je drugi fotografisao taj čin.

Fotografija vojnika brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala veliko ogorčenje. To je bio najnoviji potez izraelskih snaga u južnom Libanu koji je okarakterisan kao anti-hrišćanski.

Izraelska vojska saopštila je da će vojnik koji je pozirao dobiti 21 dan zatvora, dok će vojnik koji ga je fotografisao dobiti 14 dana.

Skrnavljenje spomenika

Vojska "na incident gleda sa velikom ozbiljnošću i poštuje slobodu veroispovesti i bogosluženja, kao i sveta mesta i verske simbole svih religija i zajednica", napisala je portparolka potpukovnik Ariela Mazor na mreži Iks.

Fotografija se pojavila samo nekoliko dana nakon što su objavljeni snimci izraelskog vojnika koji maljem udara u glavu raspetog Isusa Hrista u južnolibanskom selu Debel, što su osudili strani zvaničnici, hrišćanski verski lideri i izraelski političari.

Vojska je tada osudila vojnike koji su učestvovali u uništavanju raspeća na kazne vojnog zatvora. Kazne izrečene u ova dva slučaja ocenjuju se kao neuobičajene.

Organizacija "Action on Armed Violence" utvrdila je da je Izrael zatvorio ili ostavio nerešenim 88 odsto slučajeva navodnog nedoličnog ponašanja u Gazi i na Zapadnoj obali.

U jednom nedavnom slučaju odbačene su optužbe protiv vojnika osumnjičenih za seksualno zlostavljanje pritvorenika iz Gaze.

Izraelske snage preuzele su kontrolu nad južnim Libanom u okviru najnovijeg sukoba sa Hezbolahom, koji je počeo 2. marta kada je grupa, koju podržava Teheran, ispalila rakete preko granice dva dana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.

Izraelje potom pokrenuo kopnenu invaziju na južni Liban, a njegove snage su ostale tamo uprkos primirju.

Izraelska vojska tvrdi da gađa isključivo objekte koje Hezbolah koristi kao uporišta. Međutim, razmere razaranja izazvale su zabrinutost među libanskim zvaničnicima i stanovnicima da veliki broj raseljenih ljudi neće imati gde da se vrati ukoliko krhko primirje opstane.

Hrišćani čine oko trećinu stanovništva Libana, koji ima približno 5,5 miliona stanovnika.

(Alo.rs/The Guardian)

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

Zemljotres pogodio Hrvatsku: Nadležne službe prate situaciju!

Poslastica kojoj niko ne može da odoli - domaći recept za slatko od jagoda, bez premca

Uhapšen zbog nasilja! Posle nasporazuma u saobraćaju pretukao muškarca

Veliki šef poslao obaveštenje u Elitu: Evo o čemu je reč

Užas kod Čačka! Izgoreo u automobilu

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 99,55 99,85 100,15
CAD CAD 72,71 72,92 73,14
AUD AUD 71,99 72,21 72,42
GBP GBP 135,26 135,67 136,08
CHF CHF 127,75 128,13 128,51

