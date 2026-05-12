Šokantni prizori izraelskih vojnika: Pogledajte šta rade sa kipovima Device Marije u južnom Libanu (VIDEO)

Dvojica izraelskih vojnika biće poslata u vojni zatvor zbog skrnavljenja hrišćanskog verskog objekta, nakon što je jedan od njih stavio cigaretu u usta na statui Device Marijeu južnom Libanu, dok je drugi fotografisao taj čin.

Fotografija vojnika brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala veliko ogorčenje. To je bio najnoviji potez izraelskih snaga u južnom Libanu koji je okarakterisan kao anti-hrišćanski.

Izraelska vojska saopštila je da će vojnik koji je pozirao dobiti 21 dan zatvora, dok će vojnik koji ga je fotografisao dobiti 14 dana.

Vojska "na incident gleda sa velikom ozbiljnošću i poštuje slobodu veroispovesti i bogosluženja, kao i sveta mesta i verske simbole svih religija i zajednica", napisala je portparolka potpukovnik Ariela Mazor na mreži Iks.

Fotografija se pojavila samo nekoliko dana nakon što su objavljeni snimci izraelskog vojnika koji maljem udara u glavu raspetog Isusa Hrista u južnolibanskom selu Debel, što su osudili strani zvaničnici, hrišćanski verski lideri i izraelski političari.