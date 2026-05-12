Zamenica ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN) Tami Brus izjavila je danas da se Bosna i Hercegovina približava kraju međunarodnog intervencionizma i tutorstva, navodeći da će novi visoki predstavnik imati znatno manja ovlašćenja i zadatak da odgovornost prenese na domaće političke lidere.

Govoreći na sednici Saveta bezbednosti UN posvećenoj Bosni i Hercegovini, Brus je ocenila da međunarodna misija u BiH ulazi u novu fazu i poručila da funkcija visokog predstavnika ne treba da bude trajna.

"Kancelarija visokog predstavnika nikada nije trebalo da bude permanentna misija. Uspeh visokog predstavnika ogleda se u tome što svom nasledniku može da ostavi znatno manji skup odgovornosti", rekla je Brus.

Ona je navela da će naslednik odlazećeg visokog predstavika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita imati zadatak da vlast i odgovornost prepusti domaćim liderima.

"Lokalni političari moraju da donose pragmatična rešenja koja neće diktirati međunarodni glasovi. Jednog dana više neće biti potrebe za ovakvom funkcijom", istakla je američka predstavnica.

Brus je zahvalila Kristijanu Šmitu na dosadašnjem radu, ocenivši da je tokom njegovog mandata ojačana institucionalna struktura BiH i približeno ostvarenje ciljeva iz Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Ovih pet godina iskorišćeno je za izgradnju državnih institucija i jačanje prosperiteta, čime smo bliže nego ikada ispunjavanju obećanja iz Dejtonskog sporazuma", rekla je ona.

Prema njenim rečima, naredni visoki predstavnik mora biti prihvatljiv svim narodima i zajednicama u Bosni i Hercegovini i posvećen očuvanju suvereniteta zemlje.

Ona je najavila da će kandidati za novog visokog predstavnika biti razmatrani na narednom sastanku Saveta za sprovođenje mira (PIC) u junu, dodajući da Sjedinjene Američke Države imaju svoje kandidate koje podržavaju.

"Ključno je da naslednik bude imenovan do kraja juna kako bi bila očuvana stabilnost do održavanja opštih izbora u oktobru", rekla je Brus.

Na kraju obraćanja pozvala je političke lidere u BiH da se usredsrede na praktičnu saradnju i odgovorno upravljanje državom.

"Ne posmatrajte promene kao igru pobednika i gubitnika, već kao priliku da pokažete svetu šta Bosna i Hercegovina može da postigne", poručila je američka predstavnica.

Kristijan Šmit saopštio je 10. aprila da napušta funkciju visokog predstavnika u BiH, a njegov odlazak potvrđen je iz OHR-a gde su dodali da Šmit ostaje u BiH do izbora "njegovog naslednika".