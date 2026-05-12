Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zaustavio je predlog zakona kojim bi praktično bili poništeni Sporazumi iz Osla, što je izazvalo nove političke tenzije unutar izraelske vladajuće koalicije i ponovo otvorilo pitanje budućnosti Zapadne obale i odnosa Izraela i Palestinaca.

Prema navodima izraelskih medija, sporni predlog podnela je poslanica Limor Son Har-Meleh iz krajnje desničarske stranke Ocma Jehudit, a cilj zakona bio je potpuno ukidanje pravnog okvira uspostavljenog sporazumima iz Osla tokom devedesetih godina prošlog veka. Time bi izraelskim vlastima bilo omogućeno širenje naselja na celoj teritoriji Zapadne obale, uključujući i oblasti koje se trenutno nalaze pod upravom Palestinske samouprave.

Neimenovani izraelski zvaničnici tvrde da je odluka o blokadi doneta direktno po nalogu Benjamina Netanjahua, koji je procenio da bi takav potez mogao izazvati ozbiljne međunarodne posledice, pre svega u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Prema istim informacijama, sekretar izraelske vlade Josi Fuks upozorio je ministre da je za ovakav zakon „neophodna koordinacija sa Amerikancima“.

Sporazumi iz Osla, potpisani 1993. i 1995. godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, predstavljaju jedan od najvažnijih političkih temelja izraelsko-palestinskih odnosa u poslednjih nekoliko decenija. Njima je uspostavljena Palestinska uprava i definisana je podela Zapadne obale na zone različitog nivoa kontrole između Izraela i Palestinaca.

Upravo zbog toga bi formalno ukidanje tih sporazuma predstavljalo istorijski i politički preokret sa ogromnim posledicama po ceo region. Analitičari upozoravaju da bi takav potez mogao izazvati novu eskalaciju nasilja, dodatno urušavanje ionako slabih odnosa između dve strane i snažan međunarodni pritisak na Izrael.

Iako je Netanjahu blokirao ovaj zakon, istovremeno su ministri podržali dva druga predloga vladajuće koalicije kojima se olakšava i ubrzava procedura za izgradnju novih izraelskih naselja.

Predviđeno je da vlada, u slučajevima koje proglasi strateškim interesom države, može da zaobiđe standardne dozvole i ubrza realizaciju projekata na Zapadnoj obali.

Takvi potezi dodatno pojačavaju zabrinutost međunarodne zajednice da Izrael postepeno širi kontrolu nad teritorijama koje Palestinci vide kao buduću državu. Većina zapadnih zemalja i Ujedinjene nacije smatraju izraelska naselja na okupiranim teritorijama nelegalnim prema međunarodnom pravu, dok izraelske vlasti odbacuju takve tvrdnje.

Politički posmatrano, Benjamin Netanjahu nalazi se pod snažnim pritiskom krajnje desnih partnera u vladi, koji traže agresivnije korake ka aneksiji delova Zapadne obale. Međutim, istovremeno pokušava da izbegne direktan sukob sa Vašingtonom, posebno u trenutku kada je region već destabilizovan ratom u Gazi, ratom sa Iranom i rastućim međunarodnim pritiskom na izraelsku vladu.