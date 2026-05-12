On je, prema pisanju izraelskih medija, prvi zvaničnik vlade SAD koji je javno potvrdio da je "Gvozdena kupola" korišćena za obaranje iranskih raketa usmerenih na UAE, a izjavu je dao na događaju povodom Dana nezavisnosti koji je organizovala izraelska misija pri UN u Njujorku.

"Videli smo kako UAE koriste Gvozdenu kupolu koju im je obezbedio Izrael", rekao je Volc, prema o pisanju lista "Izrael Hajom".

Volcove izjave je potvrdio izvor prisutan na događaju za Tajms of Izrael.

O tome da je Izrael obezbedio bateriju sistema „Gvozdena kupola“ i vojnike za njeno upravljanje prvi put je prošlog meseca izvestio novinski sajt Aksios, a kasnije su to za Tajms of Izrael potvrdila dva arapska zvaničnika upoznata sa tim pitanjem.