Zamenik stalnog predstavnika Kine pri Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Sun Lej izjavio je danas na sednici o Bosni i Hercegovini da Kina ostaje pri stavu da odlazeći visoki predstavnik Kristijan Šmit nije potvrđen u Savetu bezbednosti UN za funkciju visokog predstavnika i poručio da pitanja BiH treba da rešavaju njeni narodi bez spoljnog mešanja.

Govoreći na sednici Saveta bezbednosti UN posvećenoj situaciji u Bosni i Hercegovini, Sun Lej je istakao da je od suštinskog značaja poštovanje principa nemešanja u unutrašnje stvari država.

"Sudbina Bosne i Hercegovine treba da bude u rukama njenih naroda, a o pitanjima zemlje treba samostalno da odlučuju i upravljaju sami građani BiH", rekao je Sun.

On je naveo da je Kina upoznata sa najavom Kristijana Šmita da će podneti ostavku na funkciju visokog predstavnika, ali je naglasio da stav Pekinga ostaje nepromenjen.

"Imenovanje Kristijana Šmita nije potvrdio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija", rekao je Sun Lej.

Prema njegovim rečima, institucija visokog predstavnika (OHR) i "bonska ovlašćenja" predstavljaju posebne mehanizme uspostavljene za specifičan period nakon rata u BiH.

"Takvi aranžmani ne bi trebalo da budu produžavani, a još manje da postanu trajni", poručio je kineski predstavnik.

Sun Lej je naglasio da Kina podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kao i pravo njenih naroda da samostalno odlučuju o budućnosti zemlje.

"Kina ostaje posvećena razvoju prijateljskih odnosa sa svim narodima u Bosni i Hercegovini", zaključio je kineski ambasador

Kristijan Šmit saopštio je 10. aprila da napušta funkciju visokog predstavnika u BiH, a njegov odlazak potvrđen je iz OHR-a gde su dodali da Šmit ostaje u BiH do izbora "njegovog naslednika".