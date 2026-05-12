Ona je u karantin prebačena pošto su sa tog broda evakuisani putnici i sprovedene pojačane zdravstvene kontrole.

Iz Ministarstva spoljnih poslova Televiziji Vijesti je saopšteno da su, preko crnogorske ambasade u stalnoj komunikaciji sa crnogorskom državljankom, koja je kasno sinoć organizovanim transportom iz Španije doputovala u Holandiju.

Kako su rekli, ona je trenutno u karantinu u hotelu u Ajndhovenu, gde je i testirana. Do završetka propisanih mera nije joj dozvoljeno napuštanje smeštaja.

Ministarstvo navodi da je crnogorskoj državljanki ponuđena sva neophodna konzularna pomoć i podrška.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li će članovi posade biti vraćeni u matične države ili će se vratiti na brod, na kom će se sprovesti potpuna dezinfekcija.