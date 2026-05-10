Direktorka Instituta "Batut" Verica Jovanović izjavila je danas da 30 godina nije došlo do mutacije hantavirusa i da nema opasnosti od pandemije, naglašavajući da ni u Srbiji nema razloga za zabrinutost, jer nije bilo putnika na spornom kruzeru, kao i da je zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe.

Ona je naglasila da, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), Evropskog centra za kontrolu bolesti i laboratorijskim analizama, nema opasnosti od nove pandemije nalik kovidu, iako je epidemija hantavirusa na kruzeru ozbiljan javnozdravstveni izazov.

Podsetila je i da su na kruzeru zabeležena tri smrtna slučaja, kao i da su svi putnici koji se iskrcavaju pod strogim epidemiološkim nadzorom.

"Prema podacima SZO, možemo da kažemo da je rizik od bilo kakvog prenosa hantavirusa ovog tipa koji se zove Andes soj zaista mali", rekla je Jovanović za RTS.

Navela je i da je na brodu bilo više od 145 ljudi iz 28 zemalja, uključujući posadu, a svi putnici koji ostanu bez simptoma biće praćeni 42 dana, koliko traje maksimalni period inkubacije.

Prema njenim rečima, hantavirus nije nov virus i soj Andes je karakterističan za Južnu Ameriku, posebno Argentinu, a opasan je jer se, u retkim slučajevima, može preneti sa čoveka na čoveka.

"Laboratorijski je potvrđeno da u ovom tipu virusa nije došlo do mutacija već trideset godina i prema tome, ne očekujemo mutacije koje su rizici i koje su opasnost, kao što je to bilo u kovidu", naglasila je Jovanović.

Govoreći o situaciji u Srbiji, ona je naglasila da nema razloga za zabrinutost i da u zemlji nije bilo putnika sa spornog kruzera, ali je istakla da je zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe.

Jovanović je podsetila i da se hantavirus najčešće prenosi sa glodara na ljude i apelovala na građane da vode računa o higijeni, naročito prilikom čišćenja podruma, vikendica i prostora u kojima mogu biti prisutni glodari.

Ona je istakla i da se, kada je reč o simptomima, oni razlikuju u zavisnosti od tipa virusa, precizirajući da evropski tip uglavnom izaziva tegobe sa bubrezima, dok Andes soj ima simptome slične gripu, ali brzo dovodi do oštećenja pluća i problema sa disanjem.

Španska ministarka zdravstva Monika Garsija Gomez izjavila je danas da bi proces evakuacije putnika sa kruzera pogođenog smrtonosnom epidemijom hantavirusa, usidrenog u blizini Tenerifa, trebalo uskoro da počne i trajaće do ponedeljka popodne po lokalnom vremenu.

Ona je navela da će se prema planu, Španci iskrcati prvi, a zatim putnici iz Holandije, čiji će avion takođe prevesti putnike iz Nemačke, Belgije i Grčke, a nakon toga, biće evakuisani putnici iz Turske, Francuske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, dok će 30 članova posade ostati na brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan.

Brod je u sredu krenuo sa Zelenortskih Ostrva ka Španiji nakon što su SZO i EU zatražile da se organizuje evakuacija putnika zbog izbijanja hantavirusa.