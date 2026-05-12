Devetoro ljudi je ubijeno, među kojima dvoje policajaca i petoro civila, dok su desetine ranjene u eksploziji na pijaci u severozapadnom delu Pakistana u utorak, izjavio je visoki policijski zvaničnik. To je drugi smrtonosni napad u regionu u poslednja četiri dana, prenosi Rojters.

Eksplozija bombe na pijaci u mestu Saraj Naurang, u blizini okruga Banu na granici sa Avganistanom, mogla bi ponovo da izazove tenzije između dve susedne države, čije su se vojske već sukobile ove godine.

Vozila hitne pomoći i vatrogasaca raspoređena su na mestu eksplozije, saopštila je služba uključena u spasilačke aktivnosti. Teško povređeni brzo su prevezeni u bolnice u Baniju, rekao je visoki policijski zvaničnik Sadžid Kan.

Direktor lokalne bolnice Mohamed Išak izjavio je da je do sada primljeno 37 pacijenata i da su neki od njih u kritičnom stanju. Snimci sa pijace prikazuju oštećene izloge prodavnica i uništeno vozilo.

U samoubilačkom napadu u istoj pokrajini u subotu ubijeno je 15 policajaca. Pakistan je za napad okrivio militante sa sedištem u Avganistanu i uputio protestnu notu Kabulu. Talibanska vlada u Avganistanu saopštila je u ponedeljak da za sada nema komentar.

Pakistan optužuje Kabul da pruža utočište militantima koji koriste avganistansku teritoriju za planiranje napada u Pakistanu. Talibani odbacuju te optužbe i tvrde da su militanti unutrašnji problem Pakistana.

