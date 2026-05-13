Mnogima tokom dugog leta prvo padne na pamet da izuju obuću i opuste noge.

Ipak, stjuardese upozoravaju da upravo ta navika može biti veoma nehigijenska, posebno kada je reč o odlasku u avionski toalet.

"To nije voda po podu"

Kabinsko osoblje godinama upozorava da podovi u avionima nisu ni približno čisti koliko putnici misle.

Iako toaleti na prvi pogled deluju uredno, oni se između letova uglavnom samo površinski očiste i dezinfikuju.

Zbog toga stjuardese savetuju da tokom leta nikada ne hodate bosi po avionu.

Posebno ih nerviraju putnici koji:

izuvaju cipele

odlaze bosi do toaleta

hodaju po kabini bez obuće

Ono što ljudi vide na podu često nije voda

Prema iskustvima kabinskog osoblja, tečnost koja se nalazi na podu toaleta veoma često nije obična voda.

Upravo zbog toga mnoge stjuardese tvrde da nikada ne bi skinule obuću tokom leta.

Problem nije samo toalet

Ako tokom leta dođe do prosipanja pića ili drugih neprijatnih situacija, prostor se uglavnom očisti samo površinski.

To znači da bakterije mogu ostati:

na podu

oko sedišta

u prolazima kabine

Zbog toga stručnjaci preporučuju da obuća ostane na nogama tokom celog leta.

Zašto stjuardese posebno mrze ovu naviku

Osim higijene, kabinsko osoblje navodi da ih izuvanje obuće često iritira i zbog neprijatnih mirisa u zatvorenom prostoru aviona.

Posebno tokom dužih letova, kada veliki broj ljudi provodi sate u istoj kabini.

Stručnjaci savetuju oprez

Putnicima se preporučuje:

da nose udobnu, ali zatvorenu obuću

da koriste čarape ako žele više komfora

da izbegavaju bosonogo hodanje po avionu

Iako mnogi ovu naviku smatraju bezazlenom, stjuardese tvrde da je upravo ona jedna od najnehigijenskijih stvari koje putnici rade tokom leta.