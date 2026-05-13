Mnogima tokom dugog leta prvo padne na pamet da izuju obuću i opuste noge.
Ipak, stjuardese upozoravaju da upravo ta navika može biti veoma nehigijenska, posebno kada je reč o odlasku u avionski toalet.
"To nije voda po podu"
Kabinsko osoblje godinama upozorava da podovi u avionima nisu ni približno čisti koliko putnici misle.
Iako toaleti na prvi pogled deluju uredno, oni se između letova uglavnom samo površinski očiste i dezinfikuju.
Zbog toga stjuardese savetuju da tokom leta nikada ne hodate bosi po avionu.
Posebno ih nerviraju putnici koji:
- izuvaju cipele
- odlaze bosi do toaleta
- hodaju po kabini bez obuće
Ono što ljudi vide na podu često nije voda
Prema iskustvima kabinskog osoblja, tečnost koja se nalazi na podu toaleta veoma često nije obična voda.
Upravo zbog toga mnoge stjuardese tvrde da nikada ne bi skinule obuću tokom leta.
Problem nije samo toalet
Ako tokom leta dođe do prosipanja pića ili drugih neprijatnih situacija, prostor se uglavnom očisti samo površinski.
To znači da bakterije mogu ostati:
- na podu
- oko sedišta
- u prolazima kabine
Zbog toga stručnjaci preporučuju da obuća ostane na nogama tokom celog leta.
Zašto stjuardese posebno mrze ovu naviku
Osim higijene, kabinsko osoblje navodi da ih izuvanje obuće često iritira i zbog neprijatnih mirisa u zatvorenom prostoru aviona.
Posebno tokom dužih letova, kada veliki broj ljudi provodi sate u istoj kabini.
Stručnjaci savetuju oprez
Putnicima se preporučuje:
- da nose udobnu, ali zatvorenu obuću
- da koriste čarape ako žele više komfora
- da izbegavaju bosonogo hodanje po avionu
Iako mnogi ovu naviku smatraju bezazlenom, stjuardese tvrde da je upravo ona jedna od najnehigijenskijih stvari koje putnici rade tokom leta.
