Među 149 ljudi koji su ostali na brodu nakon smrti troje njihovih saputnika niko ne pokazuje simptome hantavirusa.

Prvi sa kruzera, prema ranije napravljenom planu, izlaze Španci.

Krstarenje pretvorno u dramu

Kruzer "MV Hondius" stigao do španskih Kanarskih ostrva, španski ministar zdravlja poručio da su inspekcije utvrdile da na njemu nema pacova zaraženih hantavirusomKruzer "MV Hondius", na kojem je pre oko mesec dana preminuo prvi putnik zaražen hantavirusom, nakon čega su umrle još dve osobe sa broda i kod više nije otkrivena zaraza, stigao je do Evrope.

Krstarenje Atlantikom koje je započeto 1. aprila u Ušuaji na krajnje jugu Argentine pretvorilo se u dramu na Atlantiku kada je pre nedelju dana kruzeru zabranjeno iskrcavanje na Zelenorstkim ostrvima kod zapadne obale Afrike i umesto toga odlučeno da on krene ka španskim Kanarskim ostrvima za koja je procenjeno da su najbliža destinacija na kojoj će putnicima bti pružena adekvatna medicinska pomoć.

Kuda dalje?

Monika Garsija, španska ministarka zdravlja, obratila se novinarima u luci Granadilja de Abona.

Ona je kazala da će svi avioni za repatrijaciju građana nazad u zemlje iz kojih potiču poleteti do sutra.

- Holandija će obaviti dva leta, a prvi poleće danas. Ovi letovi će "pokupiti" sve putnike i posadu koje nisu preuzele druge zemlje - rekla je ona.

Garsija je dala redosled iskrcavanja nacionalnosti sa broda:

1. Španija

2. Holandija (let će takođe preuzeti putnike iz Nemačke, Belgije i Grčke)

3. Turska

4. Francuska

5. Velika Britanija

6. SAD

7. Australija

