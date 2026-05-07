Evropska komisija pojačala je koordinaciju sa državama članicama nakon pojave hantavirusa na luksuznom kruzeru „MV Hondius“, koji plovi ka Španiji, dok evropske institucije pokušavaju da spreče širenje panike i istovremeno prate razvoj situacije.

Zbog izbijanja zaraze održan je hitan sastanak Komiteta za zdravstvenu bezbednost Evropske unije, tela koje okuplja predstavnike zdravstvenih sistema svih članica EU.

Tokom četvrtka Evropska komisija održala je dva odvojena sastanka – prvo sa vlastima Holandije i Španije, a zatim i sa svim državama čiji se državljani nalaze ili su se nalazili na brodu.

„Nema razloga za paniku“

Portparolka Evropske komisije za zdravlje Eva Hrnčirova pokušala je da umiri javnost i poručila da prema trenutnim procenama ne postoji velika opasnost po građane Evrope.

– Na osnovu dostupnih dokaza, prema trenutnoj situaciji, u ovom trenutku nema razloga za zabrinutost – rekla je Hrnčirova tokom brifinga za novinare.

Dodala je da je rizik za opštu populaciju u Evropi trenutno ocenjen kao nizak.

– Zdravlje građana Evrope je naš apsolutni prioritet i to se odnosi i na ovaj slučaj – istakla je portparolka.

U akciju uključeni ECDC i SZO

U koordinaciju su uključeni i Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), koji je poslao stručnjaka direktno na brod, kao i Svetska zdravstvena organizacija.

Istovremeno je Španija aktivirala Mehanizam civilne zaštite EU kako bi mogla da zatraži dodatnu pomoć država članica ukoliko situacija eskalira.

– Procenjujemo potrebe Španije i razgovaramo o tome kakva bi pomoć mogla biti pružena – rekla je Hrnčirova.

Na brodu državljani više evropskih zemalja

Prema podacima kompanije „Oceanwide Expeditions“, kruzer „MV Hondius“ isplovio je iz Argentine 1. aprila sa ukupno 149 osoba – 88 putnika i 61 članom posade.

Na brodu se nalaze državljani više evropskih država, uključujući Španiju, Francusku, Nemačku, Grčku, Holandiju, Belgiju, Irsku, Poljsku i Portugal.

Do sada je Svetska zdravstvena organizacija prijavila osam slučajeva hantavirusa, među kojima su i tri smrtna ishoda.

Oko 40 putnika prethodno se iskrcalo na Svetoj Jeleni, zbog čega je pokrenuto praćenje kontakata kako bi svi potencijalno ugroženi bili locirani.

Španija ponudila pomoć, lokalne vlasti protiv

„MV Hondius“ trenutno plovi ka Kanarskim ostrvima nakon što je španska vlada ponudila humanitarnu i medicinsku pomoć.

Međutim, lokalne vlasti protive se prihvatu broda, što dodatno komplikuje čitavu situaciju.

Šta je zapravo hantavirus

Hantavirus predstavlja grupu virusa koje prenose glodari, a ljudi se najčešće zaražavaju udisanjem čestica iz vazduha koje potiču od osušenog izmeta zaraženih životinja.

Svetska zdravstvena organizacija naglašava da su prenosi sa čoveka na čoveka veoma retki i da trenutna situacija nije uporediva sa pandemijom kovida ili gripom.

Ipak, pojava zaraze na luksuznom kruzeru izazvala je veliku pažnju evropskih institucija zbog mogućnosti širenja infekcije među putnicima iz više država.