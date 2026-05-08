Američki doktor Stiven Kornfeld, koji se nalazi zarobljen na kruzeru „MV Hondius“ pogođenom epidemijom hantavirusa, opisao je dramatične scene sa broda i upozorio da se luksuzno putovanje pretvorilo u pravi pakao kada su putnici počeli masovno da obolevaju.

Kornfeld je prošlog meseca krenuo na putovanje iz Argentine očekujući „avanturu života“, ali se sve pretvorilo u zdravstvenu katastrofu nakon što su se prvi slučajevi misterioznog virusa pojavili među putnicima.

„Za 24 sata sve je eksplodiralo“

Prema njegovim rečima, situacija je veoma brzo izmakla kontroli.

– U roku od 12 do 24 sata postalo je jasno da ima više obolelih i da im se stanje naglo pogoršava – rekao je Kornfeld za CNN.

On tvrdi da su putnici pokazivali ozbiljne simptome poput zbunjenosti, ekstremne slabosti, visoke temperature, problema sa disanjem i gastrointestinalnih tegoba.

Panika je dodatno rasla kada je i brodski lekar oboleo, pa je Kornfeld praktično preuzeo njegovu ulogu.

– Strah kod hantavirusa je u tome što osoba može veoma brzo preći iz ozbiljnog u kritično stanje – upozorio je američki doktor.

Tri osobe umrle, desetine pod nadzorom

Do sada je potvrđeno najmanje osam slučajeva hantavirusa na brodu, dok su tri osobe preminule.

Prva žrtva bio je sedamdesetogodišnji Holanđanin koji je preminuo 11. aprila, a njegova supruga podlegla je virusu dve nedelje kasnije. Treća žrtva bila je državljanka Nemačke koja je umrla 2. maja.

Najmanje dve osobe nalaze se u kritičnom stanju u bolnicama u Južnoj Africi i Švajcarskoj, dok zdravstvene službe prate desetine putnika širom sveta koji su prethodno napustili brod ili bili u kontaktu sa zaraženima.

Američari besni na Trampovu administraciju

Na brodu se trenutno nalazi 17 američkih državljana, zbog čega je kongresmenka iz Oregona Dženel Bajnum zatražila hitnu evakuaciju svih Amerikanaca.

Ona je optužila administraciju Donalda Trampa da je „napustila“ građane SAD usred zdravstvene krize.

– Nemaju nikakva uputstva ni podršku da se bezbedno vrate kući – poručila je Bajnum.

U otvorenom pismu upućenom državnom sekretaru Marku Rubiju i vrhu američkog CDC-a, ona je kritikovala federalne vlasti zbog sporog reagovanja.

– O epidemiji se javno govori već danima, a nema ozbiljne reakcije države – navela je kongresmenka.

Putnici tvrde da im istina nije rečena

Poseban bes izazvale su tvrdnje da putnici nisu odmah bili obavešteni o opasnosti.

Turski vloger Ruhi Dženet objavio je snimak na kojem kapetan broda Jan Dobrogovski nakon prve smrti govori putnicima da nema razloga za zabrinutost i da je brod „bezbedan“.

– Rečeno nam je da smrt nije povezana sa zarazom i da nema opasnosti po ostale – naveo je vloger.

Kasnije se ispostavilo da je upravo tada na brodu već počela epidemija hantavirusa.

Kompanija „Oceanwide Expeditions“, koja upravlja brodom, saopštila je da u tom trenutku još nije bilo potvrde da se radi o virusu i da su poštovane sve procedure.

Strah od globalnog širenja virusa

Hantavirus ima inkubacioni period koji može trajati i više od mesec dana, zbog čega zdravstvene vlasti strahuju da bi broj zaraženih mogao naglo da raste.

Virus prenose glodari, a smrtnost pojedinih sojeva dostiže i 40 procenata.

Zbog činjenice da su deseci putnika već napustili brod i otputovali u različite zemlje, zdravstvene službe širom sveta sada pokušavaju da pronađu sve potencijalno ugrožene osobe.