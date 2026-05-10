Od finansijskog napretka do novih poznanstava, ovi znakovi će posebno osetiti pozitivan uticaj majskih astroloških energija. Zato, čak i ako ste poželeli da odustanete, izdržite još malo — stvari konačno dolaze na svoje mesto.

Lav

Lavovi su u poslednje vreme prolazili kroz veoma intenzivan period, objasnila je astrolog Elizabet Brobek. April je bio pun uspona i padova, ali od maja stvari počinju značajno da se popravljaju.

Do kraja meseca očekuje vas velika životna promena koja će pozitivno uticati na odnose ili karijeru. Problemi i tenzije koje vas prate od početka godine konačno će se rešavati, što će vam omogućiti da krenete napred.

Ipak, nemojte se oslanjati samo na sreću. Iako vam zvezde trenutno idu naruku, važno je da i sami ulažete trud. Što budete imali stabilniji temelj i jasnije ciljeve, život će vam biti lakši.

Ovan

Ovnovi će zablistati tokom maja. Prema rečima Brobekove, sav intenzitet i pritisak koji osećate još od 2023. godine uskoro će početi da popušta.

Iako ste se možda osećali iscrpljeno i bez energije, sada konačno dolazi period u kojem vraćate snagu i motivaciju. Takođe, ovog meseca videćete sebe u potpuno novom svetlu, a ljudi iz okruženja će vas više primećivati i privlačiti.

Moguće je da ćete se osećati popularnije nego inače, što će dodatno povećati vaše samopouzdanje.

Strelac

Strelčevi su poznati po avanturističkom duhu i potrebi za promenama. Ako ste imali osećaj da vam život stagnira ili da vam nedostaje uzbuđenja, uskoro stiže preokret.

Prema rečima Brobekove, očekuje vas više romantike i mnogo bogatiji društveni život. Bilo da upoznajete nove ljude ili prekidate odnose koji vam više ne prijaju, vaš krug bliskih ljudi menjaće se nabolje, piše Your tango.

Do kraja maja život će vam delovati mnogo jednostavnije i ispunjenije.