Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči optužio je SAD da se opredjeljuju za „nepromišljenu vojnu avanturu" svaki put kad je „diplomatsko rešenje na stolu".

Iranci se nikada „neće pokloniti pritisku", napisao je Aragči u objavi na platformi X — dan nakon što su obe strane jedna drugu optužile za napade u Ormuškom moreuzu, dok su SAD napale više iranskih plovila.

Uprkos sukobima, Tramp je rekao da je primirje na snazi. Njime se nastoji stvoriti prostor za pregovore o okončanju rata koji su SAD i Izrael pokrenuli u februaru.

Iran je trebalo da odgovori na američke predloge u petak, saopštio je američki državni sekretar Marko Rubio.

„Nadam se da je reč o ozbiljnoj ponudi, zaista se nadam", rekao je Rubio tokom posete Italiji.

Iran kontroliše Ormuski moreuz i napada američke saveznike u Zalivu kao odmazdu za američko-izraelske napade. Oko 20 odsto svetskih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa prolazi kroz ovaj ključni plovni put, čije je zatvaranje izazvalo nagli skok cena.

Početkom ove nedelje Tramp je pokrenuo — a zatim privremeno obustavio — vojnu operaciju SAD s ciljem oslobađanja oko 2.000 plovila koja su u tom području bila zagljavljena od februara.

SAD takođe održavaju pomorsku blokadu iranskih luka kako bi izvršile pritisak na Teheran da prihvati američke uslove — potez koji je Teheran razbesneo.

Centralna komanda SAD (CENTKOM) saopštila je u petak da su američke snage onesposobile dva iranska tankera bez tereta koji su pokušavali da uplovе u iransku luku na Omanskom zalivu „kršeći aktuelnu američku blokadu".

Američke snage ispalile su „preciznu municiju u njihove dimnjake, sprečivši brodove koji nisu postupali po propisima da uđu u Iran", navodi se u saopštenju.

Centkom je saopštio da američke snage sprečavaju više od 70 tankera da uđu u iranske luke ili ih napuste.

Kasnije u petak SAD su nagovestile spremnost da naredne nedelje budu domaćin novog kruga izraelsko-libanskih razgovora, usmerenih na zaustavljanje sukoba u Libanu između iranskog Hezbolaha i izraelskih snaga.

Portparol Državnog departmenta SAD rekao je da će „intenzivni" razgovori 14. i 15. maja imati za cilj postizanje „trajne bezbednosti za Izrael i suvereniteta i obnove za Liban".

SAD i Izrael smatraju da svaki mirovni sporazum podrazumeva potpuno razoružanje Hezbolaha, ali ova šiitska militantna organizacija odbacuje razgovore, koji su prošlog meseca u Vašingtonu počeli između izraelskog i libanskog ambasadora. Dogovoreno je krhko primirje, koje su i Izrael i Hezbolah više puta prekršili.

U međuvremenu, američki potpredsednik Džej Di Vens sastao se u petak u Vašingtonu s katarskim premijerom šeikom Muhamedom bin Abduramanom Al Tanijem kako bi razgovarali o pakistanskim posredničkim naporima između SAD i Irana.

Katarski premijer pozvao je sve strane da se uključe u pregovore radi rešavanja „temeljnih uzroka krize" i postizanja „trajnog mira", navodi se u objavi na platformi X katarskog ministarstva spoljnih poslova.

Najnoviji američki napadi na iranske ciljeve usledili su nakon prethodne razmene vatre u Ormuskom moreuzu, za koju su obe strane krivile jedna drugu.

Centkom je optužio Iran da je lansirao rakete, dronove i male čamce na tri američka ratna broda u onome što je nazvao „neprovociranim napadom".

Vrhovni vojni vrh Irana, s druge strane, tvrdio je da su SAD gađale iranski tanker i još jedno plovilo u blizini Ormuskog moreuza i izvele „vazdušne napade" na nekoliko obalnih oblasti.

Jedno od teretnih plovila napadnutih u vodama blizu Minaba zahvatila je vatra, rekao je Muhamed Radmehr, zvaničnik u južnoj provinciji Hormozgan.

„Deset povređenih mornara prebačeno je u bolnicu, a lokalne grupe i ekipe za potragu pokušavaju da utvrde sudbinu ostalih mornara", rekao je Radmehr iranskoj državnoj novinskoj agenciji Mehr.

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je tokom noći na platformi Truth Social da su SAD uništile više malih čamaca, raketa i dronova, dodajući da je „nanesena velika šteta iranskim napadačima".

„Baš kao što smo ih i danas srušili, srušićemo ih mnogo jače i mnogo nasilnije u budućnosti, ako ne potpišu sporazum, i to BRZO!"