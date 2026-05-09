Ruske vlasti povukle su akreditacije novinarima stranih medija za praćenje Parade pobede 9. maja u Moskvi, objavio je nemački list Der Spiegel.

Kako navodi ovaj medij, njihova akreditacija opozvana je telefonskim putem, a iz Kremlja im je objašnjeno da je „zbog trenutne situacije promenjen format praćenja parade“ i da će pristup biti omogućen samo ruskim medijima.

Der Spiegel ističe da je ovo prvi put u istoriji parada 9. maja da su ruske vlasti masovno povukle već izdate akreditacije stranim novinarima.

Međutim, portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je ove tvrdnje i poručio da nemački list objavljuje „netačne i lažne informacije“.

Peskov je potvrdio da je broj akreditovanih novinara ograničen, ali je naglasio da među njima ima i predstavnika međunarodnih medija koji redovno prate aktivnosti predsednika Rusije.

Nije postojao nijedan slučaj oduzimanja akreditacije - rekao je Peskov.

Ovogodišnja Parada pobede biće održana u smanjenom formatu zbog pretnji ukrajinskim napadima dronovima. Po prvi put od 2007. godine na paradi neće biti prikazana vojna tehnika.

Telegram kanal „Jož“, pozivajući se na izvore sa ruskog Prvog kanala, objavio je i da će televizijski prenos parade biti emitovan sa vremenskim zakašnjenjem.

Istovremeno, ruske vlasti najavile su da će 9. maja mobilni internet u Moskvi biti privremeno isključen, uz obrazloženje da je mera neophodna radi bezbednosti tokom obeležavanja Dana pobede.





Ruske vlasti tradicionalno organizuju vojne parade povodom Dana pobede 9. maja u desetinama gradova širom zemlje.

Međutim, dok ruski rat u Ukrajini ulazi u petu godinu, mnogi regioni su otkazali parade ili ih značajno smanjili. U Moskvi će, prvi put od 2007. godine, parada biti održana bez vojne tehnike. Ograničenja su pogodila i marševe „Besmrtnog puka“, pa će u pojedinim gradovima biti organizovani isključivo onlajn.

Na osnovu izveštaja ruskih medija i javno dostupnih podataka, Meduza je sastavila pregled načina na koji će Rusija obeležiti Dan pobede u petoj godini rata u Ukrajini.

Parade povodom 9. maja potpuno su otkazane u Belgorodu, Brjansku, Velikom Novgorodu, Velikim Lukima, Voronježu, Gatčini, Kalugi, Kursku, Lipecku, Magadanu, Narjan-Maru, Nižnjem Novgorodu, Nižnjem Tagilu, Novočerkasku, Orjolu, Petrozavodsku, Pskovu, Rostovu na Donu, Rjazanju, Salehardu, Saratovu i Čeboksariju.

Na okupiranom Krimu parade su otkazane i u Sevastopolju i Simferopolju.

U pojedinim gradovima parade će ipak biti održane, ali u smanjenom obimu. To u nekim slučajevima znači da neće biti prikazana vojna tehnika ili će biti korišćena samo starinska vozila, dok će broj učesnika u pešadijskim kolonama biti smanjen, a pojedine vojne škole neće učestvovati.

Takve izmene najavljene su u Moskvi, Sankt Peterburgu, Abakanu, Birobidžanu, Belogorsku u Amurskoj oblasti, Vladivostoku, Vladimiru, Volgogradu, Jekaterinburgu, Kalinjingradu, Kazanju, Kostromi, Kurganu, Irkutsku, Majkopu, Murmansku, Omsku, Orenburgu, Samari, Stavropolju, Tveru, Tomsku, Tuli, Tjumenu, Ulan-Udeu, Čeljabinsku i Čiti.