Međutim, dok ruski rat u Ukrajini ulazi u petu godinu, mnogi regioni su otkazali parade ili ih značajno smanjili. U Moskvi će, prvi put od 2007. godine, parada biti održana bez vojne tehnike. Ograničenja su pogodila i marševe „Besmrtnog puka“, pa će u pojedinim gradovima biti organizovani isključivo onlajn.

Na osnovu izveštaja ruskih medija i javno dostupnih podataka, Meduza je sastavila pregled načina na koji će Rusija obeležiti Dan pobede u petoj godini rata u Ukrajini.

Parade povodom 9. maja potpuno su otkazane u Belgorodu, Brjansku, Velikom Novgorodu, Velikim Lukima, Voronježu, Gatčini, Kalugi, Kursku, Lipecku, Magadanu, Narjan-Maru, Nižnjem Novgorodu, Nižnjem Tagilu, Novočerkasku, Orjolu, Petrozavodsku, Pskovu, Rostovu na Donu, Rjazanju, Salehardu, Saratovu i Čeboksariju.

Na okupiranom Krimu parade su otkazane i u Sevastopolju i Simferopolju.

U pojedinim gradovima parade će ipak biti održane, ali u smanjenom obimu. To u nekim slučajevima znači da neće biti prikazana vojna tehnika ili će biti korišćena samo starinska vozila, dok će broj učesnika u pešadijskim kolonama biti smanjen, a pojedine vojne škole neće učestvovati.

Takve izmene najavljene su u Moskvi, Sankt Peterburgu, Abakanu, Birobidžanu, Belogorsku u Amurskoj oblasti, Vladivostoku, Vladimiru, Volgogradu, Jekaterinburgu, Kalinjingradu, Kazanju, Kostromi, Kurganu, Irkutsku, Majkopu, Murmansku, Omsku, Orenburgu, Samari, Stavropolju, Tveru, Tomsku, Tuli, Tjumenu, Ulan-Udeu, Čeljabinsku i Čiti.