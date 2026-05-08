Ruski predsednik Vladimir Putin je spreman da pregovara sa „svima“, uključujući i Evropljane, saopštio je Kremlj u petak, nakon što je Fajnenšel tajms objavio da se rukovodstvo Evropske unije priprema za potencijalne razgovore.

Fajnenšel tajms je u četvrtak objavio da je zaokret EU izazvan frustracijom pregovorima o okončanju sukoba u Ukrajini koje predvodi američki predsednik Donald Tramp.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je juče da Evropska unija razmatra mogućnost budućih razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i da među evropskim liderima postoje konsultacije o tome kako bi takav proces mogao da izgleda.

Govoreći o potencijalnim pregovorima, Košta je naveo da EU već razgovara o modelima organizacije i zajedničkom pristupu ukoliko dođe trenutak za direktne kontakte sa Moskvom.

"Razgovaram sa 27 lidera zemalja EU kako bismo videli najbolji način da se organizujemo i da identifikujemo šta nam je potrebno efikasno da razgovaramo sa Rusijom kada dođe pravi trenutak za to", rekao je Košta, prenosi Fajnenšel tajms.

On je dodao da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tokom prošlomesečnog samita EU pozvao evropske lidere da budu spremni da pomognu eventualnim pregovorima.

Košta je naglasio da Brisel ne želi da ometa mirovne inicijative koje trenutno predvodi američki predsednik Donald Tramp.

Ipak, kako je naveo, iz Moskve za sada nema konkretnih signala da je Kremlj spreman za ozbiljne razgovore sa predstavnicima Evropske unije.

"Da, postoji mogućnost pregovara sa Putinom. Ali za sada, niko nije video nikakav znak od Rusije da želi da se efikasno uključi u ozbiljne pregovore", rekao je Košta.

Ruska strana

„Putin je spreman da pregovara sa svima. To je mnogo puta ponovio“, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov kada su ga pitali o članku Fajnenšel tajmsa.

„Bićemo spremni da unapredimo dijalog koliko god su Evropljani spremni da to urade. Međutim, kao što je Putin već naglasio, nećemo pokretati takve kontakte nakon stavova koje su zauzeli Evropljani.“

Rusija smatra da su evropske vlade te koje moraju da naprave prvi potez jer su one te koje su prekinule kontakte sa Moskvom 2022. godine, nakon početka sukoba u Ukrajini.

„Ruska strana nije bila inicijator potpunog prekida naših odnosa sa EU“, rekao je Peskov. „Ovo su inicirali Brisel i pojedine evropske prestonice.“

Evropski lideri su ranije isticali da Rusija mora biti poražena u Ukrajini i opisali su Putina kao ratnog zločinca i autokratu koji bi, kažu, jednog dana mogao da napadne članicu NATO-a ako mu se dozvoli da pobedi.

