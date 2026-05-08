Tamara Globa smatra da će maj biti period kada će mnogi konačno ostaviti iza sebe probleme koji su ih dugo opterećivali. Posebno će biti važni dogovori vezani za finansije, posao, trgovinu i međunarodne odnose.

Ipak, upozorava i na napete dane tokom prve i treće dekade maja, kada su mogući problemi povezani sa požarima, prirodnim nepogodama, ali i političkim tenzijama.

Kritični datumi u maju 2026.

Posebnu pažnju trebalo bi obratiti na:

4, 5. i 7. maj, zatim 13. maj, noć između 14. i 15. maja, 17, 20, 24, 25. i prepodne 27. maja.

Ovan

Ovnovi će u maju 2026. godine najveću pažnju posvetiti finansijama i rešavanju materijalnih pitanja. U prvoj polovini meseca trebalo bi da budu oprezni u komunikaciji, jer su mogući sukobi sa autoritetima, nadređenima ili državnim institucijama.

Putovanja, nova poznanstva, sastanci i zanimljivi ljudi mogu doneti nova interesovanja i važne kontakte. Maj je povoljan i za sport i fizičku aktivnost, ali Ovnovi ne bi trebalo da troše previše energije jer ih očekuju važni izazovi.

Bik

Bikove očekuju novi poslovni zadaci i prilike koje dolaze preko nadređenih. To može doneti i ozbiljnu mogućnost za dodatnu zaradu. Stižu zanimljive ideje, novi predlozi i važna poznanstva, dok će podršku pružati porodica, prijatelji i uspešni ljudi iz okruženja.

Maj donosi i veće kupovine koje će Bikovima pričiniti zadovoljstvo. Krajem meseca preporučuje se više fizičke aktivnosti i rada na kondiciji.

Blizanci

Blizanci će tokom maja preispitivati svoj život i želeti promene — od izgleda i načina života do ljubavnih odnosa. Oni koji su u stabilnim vezama tražiće više pažnje, uzbuđenja i novina od partnera.

Mesec će biti posebno uspešan za ljude koji rade u medijima, kreativnim industrijama i javnim poslovima, a moguće je i pokretanje novog projekta. Druga polovina maja donosi veliku pažnju javnosti, ali i moguće kontroverze vezane za nastupe, obrazovanje ili nova poznanstva. Kraj meseca otvara priliku za dobru zaradu uz pomoć prijatelja i bliskih saradnika.

Rak

Za Rakove će maj biti podeljen na dva važna perioda. U prvoj polovini meseca mnogo vremena posvetiće prijateljima, zajedničkim planovima i druženjima. To se odnosi i na posao i na privatni život, pa su moguća putovanja, odmor i razgovori o budućnosti.

Druga polovina maja donosi važan period za učenje, komunikaciju i porodične odnose. Šarm i dobar ukus Rakova posebno će doći do izražaja, pa će lakše ostvarivati ciljeve i ostavljati dobar utisak na ljude oko sebe. Kraj meseca odličan je za pokretanje projekata, rešavanje finansijskih pitanja i jačanje odnosa sa bliskim ljudima.

Lav

Lavovima maj donosi važne događaje vezane za partnerstva i putovanja. Podršku će dobijati od prijatelja i ljudi koji im žele dobro, posebno kada budu daleko od kuće.

Počinje period novih mogućnosti u ljubavi, kreativnosti i odnosima sa okruženjem, a u život Lavova ulaziće zanimljivi i novi ljudi. Ipak, u drugoj polovini meseca trebalo bi više da povedu računa o zdravlju i odmoru kako bi imali dovoljno energije za velike planove koji ih očekuju u budućnosti.

Devica

Device će tokom maja imati veliku podršku ljudi iz okruženja. Početak meseca donosi temelje za nove planove i ozbiljne poslovne ideje. Fokus će biti na saradnji sa ljudima iz drugih gradova ili država, putovanjima i finansijama vezanim za posao van mesta stanovanja.

Prijatelji će igrati važnu ulogu u ostvarivanju ciljeva, a druga polovina maja donosi nove mogućnosti za zaradu i dugoročnu korist. Posebnu podršku pružaće žene iz okruženja i osobe koje imaju iskustvo i autoritet.

Kraj meseca biće veoma aktivan kada su putovanja u pitanju, ali Device bi tada trebalo da budu dodatno oprezne i pažljive.

Vaga

Za Vage će maj 2026. biti period važnih promena i događaja koji otvaraju nove mogućnosti u ljubavi i privatnom životu. Veliku podršku pružiće žene iz okruženja, posebno kada su u pitanju selidbe, posao ili kreativni projekti. Ovo je dobar period za nova poznanstva i lični razvoj.

Početak meseca može doneti napetost u odnosima sa autoritetima ili ljudima sa kojima postoje nesuglasice. U drugoj polovini maja pojaviće se situacije koje će zahtevati brzu reakciju i donošenje važnih odluka. Krajem meseca Vage bi trebalo više da povedu računa o zdravlju i odmoru.

Škorpija

Škorpije će tokom maja biti najviše posvećene porodici, deci i bliskim ljudima. Saveti i mišljenja ljudi iz okruženja mogu im mnogo pomoći, posebno početkom meseca kada su moguće promene koje dolaze preko ženskih osoba.

Posla će biti mnogo, pa Tamara Globa savetuje da ne zapostavljaju zdravlje i odmor. Fizička aktivnost, šetnja i vežbe disanja pomoći će im da održe balans i energiju.

Druga polovina maja donosi dobre prilike za putovanja i promene van mesta stanovanja, a podrška porodice i prijatelja biće veoma važna.

Strelac

Strelčevima maj donosi dobre mogućnosti za zaradu, posebno kroz poslove ili saradnje van mesta u kojem žive. Ovo je povoljan period za rešavanje pitanja vezanih za dom, porodicu i decu, ali i za kreativne projekte.

Ipak, u drugoj polovini meseca mogli bi da se pojave konkurenti ili ljudi sa kojima će morati da pronađu kompromis. Saradnja i spremnost na dogovor doneće im uspeh i otvoriti nove mogućnosti za napredak.

Jarac

Jarčeve u maju očekuju promene na poslu koje će biti povezane sa privatnim okolnostima i podrškom porodice. Prva polovina meseca odlična je za učenje, komunikaciju, rad sa decom i važne sastanke. Istovremeno će mnogo pažnje posvećivati domu i roditeljima.

Druga polovina maja donosi više energije za sport, odmor i porodična putovanja. Moguća su i nova poslovna poznanstva sa ljudima koji imaju zanimljive ideje, a zajednički projekti i usavršavanje znanja mogli bi da donesu veliki napredak u karijeri.