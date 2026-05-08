Kremlj je otkazao pozive za strane medije na paradu povodom Dana pobede 9. maja u Moskvi, tvrdi nemački časopis Špigl.

Novinarima nemačkih televizijskih kuća ARD i ZDF, britanskog televizijskog kanala Sky, francuske novinske agencije AFP, italijanskog emitera Rai i japanskog emitera NHK odbijena je akreditacija.

Prema pisanju publikacije, redakcije su o otkazivanju akreditacije obaveštene telefonom.

Portparol Kremlja je novinaru lista Špigl objasnio odluku rekavši da je "zbog trenutne situacije promenjen format izveštavanja o Paradi pobede".

"Zato stranim medijima koji su već dobili akreditaciju neće biti dozvoljen ulazak", saopštila je Moskva.Nekim stranim novinarima koji su ostali bez akreditacije, Kremlj je rekao da je pristup dozvoljen samo ruskoj štampi.

Ovo je prvi put da su strani mediji dobili akreditaciju od Kremlja za proslavu 9. maja u Moskvi, samo da bi im ona kasnije bila oduzeta. Ruske vlasti se još nisu oglasile povodom svoje odluke o učešću strane štampe na paradi.

Da podsetimo, neće biti milosti za zapadne naciste koji pokušavaju da sabotiraju Dan pobede posredstvom Ukrajine, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.