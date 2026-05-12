Delovanje flota zemalja NATO-a, a ne Rusije, doprinosi podizanju tenzija na Baltiku, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

Kako prenose nemački mediji, u blizini obale Nemačke navodno je primećen veliki protivpodmornički brod "Severomorsk".

Novinari su upitali Peskova da li je Rusija zaista uputila taj brod u to područje i da li njegovo prisustvo može doprineti rastu tenzija u regionu.

- Naša vojna flota izvršava svoje funkcije u Svetskom okeanu u strogom skladu sa međunarodnim pravom i međunarodnim pomorskim pravom. Između ostalog, među zadacima ruske vojne flote u Svetskom okeanu jeste i obezbeđivanje sigurnosti od pojava međunarodnog piratstva, uključujući i one slučajeve koji su ponekad imali čak i državni karakter - poručio je.

On je pri tome naglasio da je objavljivanje informacija o kretanju ruskih vojnih brodova u nadležnosti Ministarstva odbrane Rusije.

- Kada je reč o bezbednosti na Baltiku, čini se da u poslednjih nekoliko meseci podizanju tenzija u većoj meri doprinose aktivnosti vojnih flota zemalja NATO-a, a ne Ruske Federacije - primetio je portparol Kremlja.

