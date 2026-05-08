Godinu i po dana studenti u blokadi maltretiraju građane Srbije blokadama saobraćajnica, a kao paravan za to koriste različite izgovore.

Ipak, iako su izgovori različiti, njihov rad je isti.

Za više od 500 dana maltretiranja građana Srbije, studenti blokaderi se nisu izjašnjavali da li su za Evropu ili su protiv nje. Nisu pokazali nikakve naznake o tome šta im im je politički program, ali danas, već su pešačenjem i biciklama do Brisela i Strazbura samo davali jasne signale za koga rade.

Danas, godinu i po dana kasnije pojedinici iz njihovih redova jasno su pokazali ko je taj ko ih organizuje, ali i plaća, pošto za sve što rade potrebna su ozbiljna novčana sredstva.

Naime, jedan student u blokadi i njegova koleginica gostovali su u jednoj emisiji, a na pitanje voditeljke kakvi su im stavovi, kao i da li su za Evropu ili Rusiju ili neštp treće ima li su jasan odgovor.

"Svakako da su nam vrednosti evropske", rekao je predstavnik studenata blokadera.

Shvativši da je tom rečenicom priznao za koga rade, ko ih finansira, brzo je pokušao da se ispravi.

"To kakvog smo mi opredeljenja, to uopšte ne želimo da se izjašnjavamo", brzo je rekao on.

Nakon ovih reči potpuno je postalo jasno zašto je rektor Đokić išao u Brisel.

Jasno je da su dobijene smernice za rad, pošto su posle ovih reči maske pale.

Studenti blokaderi i njihov predvodnik Đokić obmanjuju građane već godinu i po dana, ali posle ovoh reči i građanima je jasno šta se dešava i ko želi da oslabi Srbiju.ž



