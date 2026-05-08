Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,3801 dinar, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je niži za 0,1 odsto i iznosi 100,0086 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,5 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 3,5 odsto, dok je od početka godine niži za 0,1 odsto.

